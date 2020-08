Poliisi aloittaa esitutkinnan partioveneen uppoamisesta, jossa kuoli yksi miehistön jäsen

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo aloittavansa esitutkinnan vartiolaiva Turvan partioveneen karille ajosta ja uppoamisesta.

Partiovene upposi pohjakosketuksen jälkeen merialueella Loviisan edustalla juhannuspäivänä. Turmassa kuoli yksi partioveneen miehistön jäsenistä. Kaksi muuta veneessä ollutta onnistuivat pelastautumaan.

Poliisi käynnisti heti tapahtuman jälkeen esiselvityksen, joka tehtiin yhteistyössä syyttäjän kanssa. Esiselvityksessä kuultiin ihmisiä ja hankittiin selvityksiä tapahtumista.

– Esiselvityksen perusteella kävi ilmi, että tapauksesta on syytä käynnistää rikostutkinta, sanoo tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen tiedotteessa.

Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa palvelurikoksena.

Edessä uudet kuulustelut

Minkkinen kertoo STT:lle, että palvelusrikoksesta epäiltynä on ainakin partioveneen päällikkö. Minkkinen ei toistaiseksi ota tarkemmin kantaa epäiltyjen määrään.

Tutkittava rikosnimike tai -nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan aikana.

Minkkisen mukaan esitutkinnassa suoritetaan uudet kuulustelut. Tähän mennessä on muun muassa hankittu tarkempia tietoja tapahtumista sekä perehdytty Rajavartiolaitoksen ohjeisiin ja määräyksiin veneen käytöstä ja kulkureittien valinnasta.

Esitutkinnassa muun muassa selvitetään, miksi partioveneellä on ajettu sellaista reittiä, jossa vene osui karille. Minkkisen mukaan tarkoitus on kuulla myös vartiolaiva Turvan henkilöitä, jotka määräsivät partioveneen partioimaan alueelle.

Vain keula jäi pinnalle

Partiovene ajoi karille juhannuspäivänä. Karilleajossa veneen takaosaan tuli noin kaksi metriä pitkä ja kymmenen senttiä pitkä repeämä. Vene upposi siten, että vain sen keula jäi pinnalle.

Kolmen hengen miehistöstä yksi jäi vedellä täyttyneen veneen sisään. Merivartija todettiin myöhemmin kuolleeksi sairaalassa.

Vene nostettiin ylös merestä juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Myös Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tutkinnan partioveneen uppoamisesta.

STT

