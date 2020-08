Haavisto: Valko-Venäjän vaalituloksen yllä epäilyksen varjo

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) seuraa Valko-Venäjän tilannetta huolestuneena. Vaalitulosten ylle lankeaa hänen mukaansa epäilyksen varjo, koska maahan ei ole päästetty kansainvälisiä vaalitarkkailijoita.

Haaviston mukaan Suomen on liian aikaista ottaa virallista kantaa asiaan, mutta Suomi yhtyy Haaviston mukaan Euroopan unionin korkean edustajan Josep Borrellin tänäisiin kannanottoihin.

– Hän vaatii väkivallan lopettamista, pidätettyjen ihmisten vapauttamista ja sitä, että vaalitulosta käsitellään avoimesti julkisuudessa. Totta kai tämä on myös Suomen kanta, Haavisto sanoi.

Ulkoministerin mukaan Valko-Venäjä on tärkeä kumppani Suomelle Euroopan itäisen kumppanuuden kautta.

– Olemme halunneet tukea siellä demokratiakehitystä, avoimuutta ja ennen kaikkea nuorten aseman parantamista. Tämmöiset epäselvyydet vaalin ympärillä luovat varjon tähän.

Haaviston mielestä valkovenäläisten itsensä olisi tärkeä käydä tilannetta läpi, etteivät väkivaltaisuudet lisäänny. Se vaatii dialogia presidentin ja opposition välillä, hän sanoi.

STT

