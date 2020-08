Poliisi uskoo Tornion räjähdyksen kohdistuneen tarkoituksella Rajavartiolaitoksen autoon

Keskusrikospoliisi (KRP) uskoo, että Torniossa elokuun alussa tapahtunut räjähdys kohdistui tarkoituksella Rajavartiolaitoksen autoon.

Jutun pääepäilty, 38-vuotias mies, on yhä vangittuna. Häntä epäillään tuhotyöstä ja räjähderikoksesta.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee miehen tienneen, että räjäytyksen kohteena ollut pakettiauto oli Rajavartiolaitoksen käytössä. Poliisi selvittää yhä teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kyseinen auto valikoitui kohteeksi.

Rajavartiolaitoksen tunnukseton vuokra-auto vahingoittui öisessä räjähdyksessä Tornion Aarnintiellä. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Räjähdyksestä epäillään myös 20-vuotiasta miestä. Hänet on kuitenkin jo päästetty pois tutkintavankeudesta.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi KRP:stä kertoo poliisin lähtevän siitä, että 38-vuotias pääepäilty on räjäytyksen tekijä.

– Hän on omalta osaltaan selvittänyt asiaa hyvin. Edelleen jatkamme asian selvittämistä muiden henkilöiden kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla, Mäntyniemi sanoo STT:lle.

Mäntyniemi ei ota kantaa siihen, onko pääepäilty myöntänyt tai kiistänyt epäillyt rikokset.

”He ovat tienneet, että Aarnintiellä on Rajavartiolaitoksen auto”

Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi yhteyttä 38-vuotiaan miehen ja Rajavartiolaitoksen välillä.

– Tämä on yksi keskeisiä asioita liittyen motiivin selvittämiseen.

Mäntyniemen mukaan epäillyillä ei ole suoranaista yhteyttä Aarnintien alueeseen, mutta he ovat tienneet, että Aarnintiellä on Rajavartiolaitoksen auto.

– Meillä on selvityksen alla, mistä nämä kaikki yksityiskohdat ovat tulleet tähän tekoon liittyen.

Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä, joka on pienkerrostalovaltaista asuinaluetta. Poliisin tietojen mukaan vuokra-autoa oli käytetty räjähdystä edeltäneenä iltana.

Teossa käytetty räjähde oli poliisin mukaan pienehkö. Räjähteen laadusta ei ole vielä saatu tarkempia tietoja laboratoriotutkimuksista.

Epäillyt miehet asuvat Pohjois-Suomessa ja ovat poliisille ennestään tuttuja.

STT

