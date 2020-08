Positiivista kaksoiselämää maalla ja kaupungissa: Wille Niinistö palasi sukutilalle Pertteliin

Teksti: Arja Maunuksela

Wille Niinistö nostaa pihalla syliin kaksivuotiaan Kerttu-tyttärensä. Edellinen Kerttu Niinistö Passin tilalla Perttelissä oli Willen isoäiti.

– Isoäidin isovanhemmat rakennuttivat nykyisen päärakennuksen. Sukuni on asunut tilalla parisataa vuotta, Wille Niinistö kertoo.

Jatkumo on pitkä, mutta hänen kohdallaan siinä oli mutka matkassa. Hän ei vielä nuorena kiinnostunut maanviljelyksestä.

– Pääsin jo 14-vuotiaana töihin Radio Suomen Saloon. Se oli onnekas sattuma, joka määritti elämän suunnan.

Radio vei mukanaan. Niinistö jatkoi Turun Auran Aaltojen kautta Helsinkiin Laajasalon opiston radiolinjalle ja NRJ- sekä Kiss FM -radiokanaville. Sittemmin hän oli mukana perustamassa Sanoman radiokanavia. Toimitusten puolelta hän vaihtoi vuosien varrella myyntiin ja markkinointiin.

– Viisi vuotta sitten siirryin Lataamo Groupin osakkaaksi ja luovaksi johtajaksi. Lataamo on markkinointitoimisto, jonka alaa ovat erityisesti teot, tapahtumat ja kohtaamiset, Niinistö kertoo.

Keväällä korona vei tapahtumat. Perinteinen markkinointi on pitänyt yrityksen pinnalla, mutta samaan aikaan on kehitelty uudenlaisia virtuaalikohtaamisia.

– Tavallisessa webinaarissa on puhuva pää ja ehkä vierellä infografiikkaa. Näemme tässä mahdollisuuden viedä ihmiset uusiin maailmoihin, Niinistö sanoo.

Todellisia kohtaamisia virtuaalisuus ei kuitenkaan korvaa. Niiden tärkeys on korostunut etätöissä ollessa.

Maalla olon parhaisiin puoliin kuuluukin Niinistön mielestä juuri se, että kaikki ovat tuttuja ja ihmisten kohtaaminen on helppoa.

– Salon seudulla on suuruuden kaipuu sen jäljiltä, kun Nokia käväisi täällä. Sympaattista täällä kuitenkin on pienuus, tavoitettavuus ja läheisyys.

Niinistö asui Helsingissä lähes 20 vuotta, mutta koko ajan hänellä oli jossakin taustalla haave paluusta Pertteliin. Vanha kotiseutu, suvun ja lapsuuden ympäristö, veti puoleensa.

– Pertteli oli mennyt ihon alle, hän sanoo.

Paitsi kuvaannollisesti, ihon alla se on nyt myös konkreettisesti kuvana. Niinistön käsivartta koristaa tatuointina Pyhä Bartolomeus, Perttelin keskiaikaisen kivikirkon suojeluspyhimys, joka on myös Perttelin vanhassa kunnanvaakunassa.

Oikea hetki haaveen toteuttamiseen ja kotiseudulle paluuseen tuli muutama vuosi sitten. Sitä ennen Passin tilan päärakennus oli jo remontoitu Wille Niinistön vapaa-ajan asunnoksi.

– Lapsuudenkotini oli kilometrin päässä, mutta Passi oli minulle aina toinen koti. Isoäitini asui talossa lähes 100-vuotiaaksi, 2010-luvulle saakka.

Helsinkiläisellä markkinointitoimijalla oli jo toinen jalka vahvasti maalla, mutta vielä tarvittiin jotakin, että vakituinen asuinpaikka muuttuisi. Lopullisen sysäyksen muuttoon antoi perheen perustaminen.

– Kun minulla oli vanhan unelmani lisäksi sydämen syy palata, oli mahdollista tehdä isoja peliliikkeitä elämässä, Niinistö sanoo.

Puolentoista tunnin työmatka-ajo ei ole tuntunut hänestä pahalta.

– Matka on kapseli, joka kuljettaa maailmasta toiseen. Toiseen suuntaan teen töitä puhelimessa, toiseen suuntaan kuuntelen podcasteja ja äänikirjoja. Yritän olla tuomatta töitä Helsingistä kotiin, mutta kuulemma en aina onnistu siinä.

Maatalouskin oli vähitellen alkanut kiinnostaa. Niinistö kiittää vanhempiaan siitä, että he antoivat hänen tehdä aina omat valintansa.

– He eivät koskaan pyytäneet, että palaan ja otan vastuuta. Aika ja painostamattomuus teki hyvää, ja lopulta innostus tuli luontaisesti.

Wille Niinistö huomauttaa, ettei ole maanviljelyksen asiantuntija, vaan vasta opettelee alaa. Hyviä opastajia ovat hänen agronomi-isänsä ja tilaa hoitava Lassi Nikunen.

– En kutsu itseäni maanviljelijäksi, ennemmin maatilalliseksi. Meillä on maatalousyhtymä yhdessä kahden sisareni kanssa, ja laajalla porukalla huolehdimme kokonaisuudesta, Niinistö kertoo.

– Kevään ja syksyn kiireiden aikoihin saan itsekin tuntumaa peltotöihin.

Päätoimiseksi viljelijäksi ryhtymistä Niinistö ei edes suunnittele. Hän haluaa pitää molemmat maailmansa.

– Maaseudun vastapainoksi minulle on tärkeää saada käyttää luovaa puoltani markkinointityössä ja pitää toista jalkaa Helsingissä.

Yhdistelmä herättää usein kysymyksiä, enemmän kuitenkin kaupungissa kuin maalla. Ehkä maaseudulla on enemmän totuttu monialaisuuteen. Wille Niinistön isäkin teki viljelyn ohella töitä yritysmaailmassa.

– Melkein joka viikko puhun jonkun helsinkiläisen kanssa siitä, miksi asun täällä. Omasta mielestäni olen superonnekas, määrittelen että minulla on positiivinen kaksoiselämä, Niinistö sanoo.

Niinistö toteaa useasti, että hänellä on ollut onnea. Itsestään kaikki ei kuitenkaan ole tullut, vaan hän on tarkoituksellisesti rakentanut elämäänsä siten, että kahden paikan yhdistelmä onnistuu.

Yrityksen osakkuus mahdollistaa vapaamman liikkumisen kuin palkkatyö. Toisaalta tilalta pääsee hyvin irrottautumaan, kun siinä ei ole yksin. Uusia suunnitelmiakin on, ja niiden toteutus on jo alkanut.

– Lähdin keväällä mukaan paikalliseen ravintolabisnekseen, Niinistö kertoo.

Hänestä tuli Salon Seurahuoneen osakas, ja yhtiö vastaa nyt myös Wiurilan tapahtuma-, majoitus- ja ravintolatoiminnasta.

Niinistö näkee Salossa mahdollisuuksia, jotka ovat paikallisille usein niin lähellä, ettei niitä huomaa. Esimerkiksi Salonjoen ympäristöä ja merellisyyttä voisi hyödyntää enemmän. Pienuuskin voi olla valtti, kuten Mathildedalissa, jonka tunnelma ei olisi sama, jos ruukki olisi isompi.

– Lataamo on edelleen vahvasti päätyöni, mutta halusin enemmän kiinnekohtia Salon Seudulta, Niinistö sanoo.

Lataamo Groupin, Passin maatilan ja tuoreiden ravintolatoimintojen lisäksi Niinistö vaikuttaa Muumimaailma Oy:n hallituksessa.

Vaikka työt ovat kahdessa paikassa, koti on yhä selvemmin yhdessä:

– En aja kotiin Salon liittymän kautta, vaan käännyn Muurlan liittymästä Romsilantielle. Kun laskeudun siinä peltomaisemaan, tuntuu jo, että olen kotona, Niinistö sanoo.