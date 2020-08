Poliisi on ampunut mielenosoittajia kumiluodeilla ja kyynelkaasulla Valko-Venäjällä – mielenosoitukset jatkuvat toista iltaa vaalien jälkeen

Poliisi on ampunut kumiluoteja ja käyttänyt kyynelkaasua hajottaakseen tuoreita mielenosoituksia Valko-Venäjällä, silminnäkijät ja mediat kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan.

Useat tuhannet ihmiset ovat toista iltaa pääkaupunki Minskin kadulla protestoimassa sunnuntaisten presidentinvaalien tuloksia.

Virallisten tulosten mukaan istuva presidentti Aleksandr Lukashenko voitti vaalit ylivoimaisesti 80 prosentilla äänistä. Oppositio sekä useat länsimaat ovat ilmaisseet epäilynsä siitä, että vaalit olivat vilpilliset.

Minskissä poliisi on nähty täydessä mellakkavarustuksessa ampuvan kyynelkaasua ja kumiluoteja rauhanomaisia mielenosoittajia kohti. Silminnäkijätiedon mukaan poliisi olisi myös haavoittanut paikalla ollutta toimittajaa.

Yhteenotoissa on kuultu myös tainnutuskranaatin ääni.

Presidentti Niinistö: Valko-Venäjän tilanne huolestuttava

Valko-Venäjän tilanne sunnuntaisten presidentinvaalien jälkeen on huolestuttava, sanoo presidentti Sauli Niinistö.

Niinistö kirjoittaa lausunnossaan, että vaaleja ei toteutettu kansainvälisten periaatteiden mukaisesti eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoita ollut kutsuttu seuraamaan vaaleja.

Niinistön mukaan Valko-Venäjän tulee kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

– Ei ole hyväksyttävää käyttää väkivaltaa rauhanomaisia mielenilmaisuja vastaan, Niinistö kirjoittaa.

Maassa puhkesi laajoja mielenosoituksia sunnuntaina illalla, kun ensimmäiset tiedot Lukashenkon väitetystä vaalivoitosta tulivat julki. Noin 3 000 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa.

Ranska ja Britannia vaativat lopettamaan väkivallan mielenosoittajia kohtaan

Ranska ja Britannia vaativat Valko-Venäjää lopettamaan väkivallan mielenosoittajia kohtaan.

Paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan ainakin yksi mielenosoittaja kuoli ja kymmeniä haavoittui mielenosoituksissa maanantain vastaisena yönä. Poliisi käytti muun muassa tainnutuskranaatteja, vesitykkejä ja kumiluoteja väkijoukkojen hajottamiseen.

Ranskan ulkoministeriö kirjoittaa lausunnossaan seuraavansa huolestuneena väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan ja vaatii sen lopettamista.

Britannian ulkoministeriö puolestaan vaatii Valko-Venäjää pidättäytymään väkivallasta ”vakavasti puutteellisten” presidentinvaalien jälkeen.

Myös sotilasliitto Nato tuomitsee mielenosoittajiin kohdistetun väkivallan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi lausunnossaan maanantaina, että kansalaisten perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaukseen, tulee kunnioittaa.

Stoltenbergin mukaan monet jäsenmaat ovat ilmaisseet huolensa Valko-Venäjän presidentinvaalien oikeudenmukaisuudesta.

EU-puheenjohtajamaa Saksa ehdottaa uusia pakotteita

Saksan ulkoministeri Heiko Maas toivoo, että Euroopan unioni keskustelisi uusista pakotteista Valko-Venäjää vastaan. Saksa on EU:n puheenjohtajamaa kuluvalla puolivuotiskaudella.

Maasin mukaan aiemmin pakotteiden lakkauttamisen perusteena oli Valko-Venäjän oikeusvaltioperiaatteen parantuminen, mutta asiaa pitäisi arvioida nyt uudestaan viimeisten viikkojen ja päivien takia.

Maas vaati myös, että mielenosoituksissa pidätetyt tulisi vapauttaa.

Aiemmin maanantaina Saksa ilmaisi epäilyksensä reiluista vaaleista. Demokraattisten vaalien vähimmäisvaatimukset eivät täyttyneet, sanoi liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja medialle.

Puolan mukaan EU:n tulisi järjestää hätäkokous vaalien tiimoilta. Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin mukaan EU:n olisi tuettava Valko-Venäjän kansan pyrkimyksiä kohti vapautta.

EU puolestaan vaatii Valko-Venäjää julkistamaan maan presidentinvaalien tarkat tulokset.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Valko-Venäjän on kunnioitettava keskeisiä kansalaisoikeuksia ja toimitettava vaalien ääntenlaskenta kunnolla, ja julkistettava tulos sen jälkeen asianmukaisesti.

Yhdysvallat huolissaan, Putin ja Jinping onnittelivat Lukashenkoa

Yhdysvallat kertoo olevansa ”syvästi huolissaan” Valko-Venäjän presidentinvaaleista.

Oppositioehdokkaiden pelottelu ja rauhanomaisten mielenosoittajien pidättäminen ovat esimerkkejä asioista, jotka varjostivat vaaleja, presidentti Donald Trumpin lehdistösihteeri Kayleigh McEnany sanoi toimittajille maanantaina.

Yhdysvallat vaatii Valko-Venäjän hallitusta kunnioittamaan kansalaisten oikeutta kokoontua rauhanomaisesti sekä pidättäytymään väkivallasta.

Sen sijaan Venäjän presidentti Vladimir Putin onnitteli Lukashenkoa vaalivoitosta maanantaina. Putin sanoi onnittelusähkeessään toivovansa, että vaalivoitto edistää Venäjän ja Valko-Venäjän suhteita kaikilla aloilla.

Myös Kiinan presidentti Xi Jinping lähetti onnittelunsa Lukashenkolle.

