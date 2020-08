Presidentti Obama: Trump ei ole koskaan ottanut tehtäväänsä vakavasti

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama aikoo demokraattien puoluekokouksessa pitämässä puheessaan kyseenalaistaa sen, onko presidentti Donald Trump ottanut tehtäväänsä lainkaan vakavasti.

Puheen etukäteen julkaistujen katkelmien mukaan Obaman on tarkoitus sanoa, että presidentti Trumpia ei olisi kiinnostanut käyttää tehtävän antamaa valtaa muuhun kuin tämän itsensä ja ystäviensä auttamiseen.

New York Timesin mukaan vain harva presidentti, Trumpia lukuun ottamatta, on kuvaillut toista presidenttiä yhtä raa’alla tavalla.

https://www.nytimes.com/live/2020/08/19/us/dnc-convention-election?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: