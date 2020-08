Presidentti Trumpin yllätysilmoitus: Israel ja Arabiemiraatit sopivat suhteidensa normalisoimisesta

Israel ja Arabiemiraatit ovat sopineet suhteidensa normalisoimisesta ja diplomaattisuhteiden solmimisesta, tiedotti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään yllättäen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun on määrä puhua aiheesta myöhemmin tänään. Arabiemiirikuntien suurlähettiläs Yhdysvalloissa kuvasi sopimusta ”diplomatian voitoksi” ja sanoi sen luovan ”uutta energiaa positiiviseen muutokseen”.

Monen muun arabivaltion tavoin Arabiemiraatit ei ole aiemmin tunnustanut Israelin valtiota.

Trump kutsui sopimusta valtavaksi läpimurroksi ja historialliseksi rauhansopimukseksi kahden Yhdysvaltojen hyvän ystävän välillä. Sopimusta voikin pitää Trumpille merkittävänä askeleena ennen vaaleja.

Palestiinalaisten asema voi heiketä

Abu Dhabin kruununprinssi, sheikki Mohammed bin Zayed al-Nayhan tviittasi torstaina, että Israel olisi luvannut osana sopimusta olla jatkamatta uusien palestiinalaisalueiden haltuunottoa. Myös Valkoisen talon lähteen mukaan Israel olisi suostunut tähän, kertoo israelilaislehti Haaretz.

Arabiemiraattien mukaan sopimus edistää kahden valtion ratkaisua palestiinalaisten ja Israelin välillä.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi ylisti myös sopimusta. Egypti on yksi ensimmäisistä ja harvoista arabimaista, joka on solminut diplomaattisuhteet Israelin kanssa osana Camp Davidin rauhansopimusta.

Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että palestiinalaisten asema voi heiketä asian vuoksi entisestään. Palestiinalaisten johto torjuikin sopimuksen pian sen jälkeen, kun siitä oli kerrottu julkisuuteen. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas kutsui sopimusta ”aggressioksi ja palestiinalaisten pettämiseksi”. Hän vaatii, että Arabiliitto järjestää hätäkokouksen päätöksen vuoksi.

Palestiinalaisjärjestö Hamas puolestaan ilmoitti heti sopimuksen synnyn jälkeen, että sopimus ei edistä palestiinalaisten asemaa.

Israel on kiristänyt otettaan palestiinalaisalueista viime viikkoina alueliitosten myötä.

Suunnitellut alueliitokset ovat osa Trumpin laajasti kiisteltyä Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Suunnitelma sallisi Israelin liittää itseensä noin 30 prosenttia miehitetystä Länsirannasta, myös juutalaissiirtokuntia, jotka on maailmalla laajasti tuomittu laittomiksi.

—

Lähteenä myös AFP.

https://www.haaretz.com/israel-news/with-trump-s-help-israel-and-the-uae-reach-historic-deal-to-normalize-relations-1.9070687

STT

Kuvat: