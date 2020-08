Prisma-liiga ei ole enää entisensä – pelaajamäärä on romahtanut lähes tuhannesta 250:een

Kesäsade piiskaa Kaivolan nurmikenttää, jossa Wilppaan mikrot ottavat mittaa Paukkulan/Keskustan mikroista. Ennen matsia Wilpas joutui lainaamaan pari pelaajaa, jotta peli saatiin käyntiin.

Kentän laidalla sateenvarjojen alla seisoo vanhempia. On hiljaista. Eikä tilanne juuri muutu, kun toisessa päässä nurmikenttää alkaa minien pelit.

Totta se on, ennen niin suosittu ja sähäkkä SalPan Prisma-liiga ei ole enää entisensä.

Luvut ovat tylyt.

Parhaimmillaan lähes tuhat salolaista lasta ja nuorta keränneeseen liigaan osallistui vielä vuosina 2014–2015 yli 800 pelaajaa. Viime vuonna liigassa oli noin 600 pelaajaa. Tänä kesänä määrä on laskenut 250 pelaajaan, eli neljännekseen huippuvuosista. Joukkueita on enää 27.

Pelaajamäärien lasku on siis jatkunut jo pitkään, mutta viimeistään koronavirus antoin kunnon vauhdit tämän kesän syöksyyn.

– Korviini ei ole kulkeutunut muuta syytä kuin korona. Ilmoittautuminen oli auki koronan ensimmäisen aallon aikana ja ilmoittautumiset jäivät viime tippaan, liigavastaava Aleksander Strekalovskiy SalPasta kertoo.

Tämän vuoden Prisma-liiga päästiin aloittamaan koronavirustilanteen vuoksi vasta kesäkuun lopussa. Pelipäiviä on 12, eikä kesätaukoa pidetty. Normaalisti liigassa on 16 pelipäivää ja kuukauden kesätauko.

Perinteisiä avajaisia ei pidetty, päättäjäisten kohtalo selviää Strekalovskiyn mukaan lähiviikkoina. Tynkäkausi loppuu joka tapauksessa 6. syyskuuta.

SalPan puheenjohtaja Jukka Toivonen myöntää, että Prisma-liigan pelaajamäärien romahtaminen on seuralle taloudellisesti iso isku.

– Ei me miinusta tästä tehdä, mutta vaikuttaahan se loppuvuoden budjettiin, Toivonen kertoo.

Pelaajamäärän puolittumisen lisäksi myös osallistumismaksusta jouduttiin höyläämään viidennes pois, koska kausi oli neljänneksen viime vuotta lyhyempi. Ja kun yksi pelaaja tuo paikalle automaattisesti yhden tai kaksi vanhempaa tai isovanhempaa, niin myös kioskituotot ovat jääneet murto-osaan huippuvuosista.

Toivonen ei puhu tarkoista summista, mutta jos viime vuonna osallistumismaksu oli 100 euroa ja tänä kesänä on yli 300 pelaajaa vähemmän, puhutaan kymmenistä tuhansista euroista. Se summa vaikuttaa merkittävästi koko seuran jalkapallotoiminnan tulevaisuuteen.

– Onhan tämä pettymys. Jotain uudistusta liiga kaipaisi. Toki lapsimäärätkin ovat laskeneet, mikä myös sekin vaikuttaa, Toivonen pohtii.

Toivonen ei kuitenkaan usko, että Prisma-liiga olisi tällaisenaan tullut tiensä päähän.

– Uskon, että liiga jatkuu. En näe sille mitään estettä.

Kaivolan kakkoskentällä Tupurin Taikurit on juuri päättänyt pelinsä. Alhaisi Chelsea oli parempi.

– Oliko se viiskaks vai viiskolme, Taikurien valmentaja Tero Vanhatalo kertoo.

Prisma-liigan suosion romahdus ei ole näkynyt Tupurissa.

– Tupurissa on hyvä tilanne. Meillä on kolme minijoukkuetta ja jokaisessa on 10–12 pelaajaa. Missään vaiheessa ei ole tarvinnut lainata pelaajia muilta joukkueilta. Lomienkin aikana riitti pelaajia, Vanhatalo kertoo.

Vanhatalo on ollut viitisen vuotta mukana liigassa. Hän on huomannut, ettei muissa kaupunginosissa ole niin hyvä tilanne.

– Vanhimmat ikäluokat eivät ole enää niin vahvasti mukana. He pelaavat jo seuroissa, eikä Prisma-liiga oikein kiinnosta enää niin paljoa, Vanhatalo arvelee.

– Mutta tärkeintä on, että nuorimmissa ikäluokissa on pelaajia, hän painottaa.

Prisma-liigan alamäen taittamiseen Vanhatalolla ei ole yhtä selkeää lääkettä.

– Markkinointi on tietysti se tärkein, eikä hintakaan saisi olla liian korkea.

SalPan Prisma-liiga jatkuu kahtena seuraavana keskiviikkona Urheilupuistossa. Päätöspäivä on lauantaina 6. syyskuuta.