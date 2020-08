Provinssin syksyn vetonaulana klassikkomusikaali My Fair Lady – korona voi vielä sekoittaa pakan

Teatteri Provinssin loppuvuoden suunnitelmissa on yhteensä 77 esityskertaa, mutta koronatilanne huolestuttaa teatterijohtaja Seppo Suomista.

– Otamme tietoisen riskin ohjelmistomme ja aikataulujemme kanssa. Niin teimme toisaalta myös kesäteatterin suhteen, mutta kaikki on sujunut hyvin, hän toteaa.

Mathildedalin kesäteatterissa on esitetty kuluvana suvena Sisko ja sen veli -komediaa. Viimeinen esityskerta on tämän viikon torstaina.

Mustion linnan kesäteatterin produktiot Provinssi siirsi suosiolla ensi kesään. Rikalanmäen tiloissa on nähty kesän mittaan yli 10 vierailuesitystä, mutta ensi vuoden suunnitelmat ovat huomattavasti kunnianhimoisemmat.

– Me ikään kuin testasimme Rikalanmäkeä tulevaa varten. Ensi kesänä tarkoituksemme on järjestää siellä täysipainoinen kesäteatterikausi ja lukuisia vierailuesityksiä, Suominen valottaa.

Provinssin päälava palaa käyttöön 29. elokuuta, kun tiloissa konsertoi Anssi Kela.

– Olemme laatineet Turvallinen teatteri -säännöstön, jota toivomme niin henkilökuntamme kuin yleisömmekin noudattavan. Emme esimerkiksi täytä katsomoa äärimmilleen, vaan 360:stä paikasta myydään yhtä esitystä kohden enimmillään puolet. Keräämme lipunmyynnin yhteydessä teatterikävijöiden yhteystiedot, jotta mahdollisen koronatapauksen tullen voimme ottaa kaikkiin yhteyttä. Narikkamme ei ole toistaiseksi käytössä, joten päällysvaatteet voi ottaa mukaan katsomoon, Suominen luettelee.

Provinssin syyskauden päätuotanto on suurmusikaali My Fair Lady. Ensi-ilta järjestetään 3. lokakuuta, ja esitykset jatkuvat myös ensi vuonna.

– Olen suorastaan kuolannut My Fair Ladya ohjelmistoomme, Seppo Suominen kuvailee.

Alan Jay Lernerin käsikirjoittama ja sanoittama Broadway-tuotanto nähdään Provinssissa yhteensä 35 kertaa. Musikaalin päärooleja esittävät Anniina Jokinen (neiti Eliza), näyttelijä-ohjaaja-tanssija Sami Saikkonen (Herra Higgins) ja sketsisarja Jopet Show ’sta kansan tietoisuuteen noussut Mika Räinä (Eversti Pickering). Muissa rooleissa nähdään lukuisia Provinssin tuotannoista tuttuja näyttelijöitä, mutta myös uusia tuttavuuksia.

– Lavalla tulee olemaan noin 25 näyttelijää ja muusikkoa. Orkesterina meillä on sama Samuli Jokisen kokoonpano kuin viimevuotisessa Tohtori Zivagossa, ohjaaja Joonas Suominen kertoo.

Hän toteaa, että tyyliltään My Fair Lady on tyystin erilainen kuin synkkä Tohtori Zivago.

– Tohtori Zivagon teema oli niin musta, että siihen ei hauskuutta väkisin lisätty. Nyt mukana on runsaasti huumorin elementtejä.

My Fair Lady on kauttaaltaan klassinen ja tyylikäs teos. Nämä seikat näkyvät esimerkiksi tuotannon puvustuksessa.

– Puvustus on varmasti Teatteri Provinssin historian massiivisin, Joonas Suominen pohtii.

Ohjaaja on nauttinut työryhmänsä seurasta. Hän on tullut toimeen niin tuttujen kuin vieraidenkin naamojen kanssa.

– Koreografimme Sonja Sorvola oli minulle uusi tuttavuus, mutta olemme olleet heti alusta lähtien samalla aaltopituudella.

– Musikaali on haastava kokonaisuus, koska liikkuvia palasia on niin paljon. Meillä on kuitenkin ollut hauskaa, hän kiittelee.

Rikalanäyttämöllä nähdään marras-joulukuussa perinteinen pikkujoulurevyy. Tämänvuotinen musiikki-ilottelu kantaa nimeä Kakskytä vuotta ja Rikala.

Revyyllä on täsmälleen sama tekijäryhmä kuin viime vuonna. Ohjaajana ja käsikirjoittajana toimii Arto Nieminen, joka on ollut mukana Rikalan revyiden alusta saakka.

– Olemme tehneet pikkujoulurevyitä nyt kahdenkymmenen vuoden ajan ja aina samassa talossa, Seppo Suominen iloitsee.

Revyytä tähdittää Tommi Soidinmäki ja hänen Vastakaiku-orkesterinsa. Lavalla nähdään myös muun muassa Piia Koriseva, Venla Viisainen ja Arto Lepistö.

– Olen saanut poissaololistat heiltä, jotka eivät pääse harjoituksiin. Suunnittelutyö etenee siis hyvin, Nieminen vitsailee.

Vakavoituessaan Nieminen kertoo, että revyy sisältää poliittista satiiria, laulua ja tanssia.

– Tuttu kaava siis, hän kiteyttää.

– Koronasta ei kuitenkaan tule yhtäkään vitsiä, sketsiä tai mainintaa, hän vielä lisää.

Nieminen ja Seppo Suominen kertovat, että korona voi vaikuttaa erityisen rajusti revyyesityksiin.

– Rikalasali vetää 200 henkilöä, mutta mikäli nykyiset rajoitukset ovat vielä marraskuussa voimassa, voimme ottaa sisään vain 100 henkilöä. Meidän täytyy huomioida kustannukset, eivätkä kulut välttämättä tule noilla henkilömäärillä katetuksi, Suominen toteaa.

– Se on täynnä tai ei ollenkaan, Nieminen sivaltaa.

Provinssin päälavalla ja Lohjalla sijaitsevassa Laurentius-salissa nähdään syksyn mittaan yhteensä 35 vierailuesitystä, mikäli kaikki sujuu toivotulla tavalla.

Vierailut koostuvat teatteriesityksistä, stand up -komiikasta, estradiviihteestä ja koko perheen ohjelmanumeroista. Muusikoista esiintymään ovat tulossa esimerkiksi tangokuningas Amadeus

Lundberg, Jesse Kaikuranta ja paluukeikkojaan vetävä Mamba-yhtye. Komiikkaa ja imitointia esittävät Salosta Suomen kiertueensa aloittava Ismo Leikola , kolmen keikan voimin Sami Hedberg, Jarkko Tamminen sekä Jukka Puotila.

Saikkua, Kiitos! ja sen jatko-osat ovat täyttäneet kerta toisensa perään Provinssin salin. Marraskuussa tuttu tekijäjoukko tekee Mikko Kivelän johdolla paluun, kun Saikkua, Kiitos! – OSA 3 saapuu Saloon.

Myös Martti Suosalon suosittuja esityksiä nähdään Astrum-keskuksessa loka-, marras- ja joulukuussa.

Korona nostattaa kuitenkin Seppo Suomisen mieleen tumman pilven.

– Me reagoimme vallitsevan tilanteen mukaan. Jos rajoituksia voidaan löysätä, teemme sen mielellämme. Jos niitä on kiristettävä, meidän on pohdittava, voidaanko esityksiä järjestää vastuullisella ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.