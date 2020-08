Puhemies Pelosi kutsuu edustajainhuoneen kesätauolta pelastamaan Yhdysvaltain postilaitoksen

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi kertoi sunnuntaina kutsuvansa kongressiedustajat kesätauolta maan postilaitoksen pelastamiseksi.

Atlantin toisella puolella eräänlaisena postilaitoksen epävirallisena mottona postinkantajien uskotaan toimittavan lähetykset perille lumesta, sateesta, yön synkkyydestä tai polttavasta kuumuudesta huolimatta. Tuoreeltaan postilaitos on kuitenkin saanut uuden vastustajan, jota ei kansalaisille tutusta listauksesta löydy.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuluvan vuoden mittaan iskenyt useaan otteeseen postilaitosta ja erityisesti postiäänestystä vastaan. Trumpin viesti on ollut, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Hän on kuvaillut lisääntyvän postiäänestyksen olevan katastrofi.

Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea.

Miljoonien odotetaan äänestävän tämän vuoden presidentinvaaleissa postin välityksellä maan synkän koronatilanteen vuoksi. Joissakin osavaltioissa postiäänten määrän odotetaan nousevan kymmenkertaiseksi aiempiin vaaleihin verrattuna.

Trump vastustaa postilaitoksen lisärahoitusta

Pelosi haluaa kutsua edustajainhuoneen tällä viikolla takaisin töihin, jotta he voivat äänestää postilaitoksen pelastamisen puolesta. New York Timesin mukaan edustajainhuoneen on ollut määrä olla seuraavan kerran äänestysvalmiudessa vasta syyskuun puolivälin tienoilla.

Sekä New York Times että uutiskanava CNN kertovat, että mahdollinen postilaitosta käsittelevä äänestys voitaisiin järjestää ehkä jo viikonloppuna.

Pelosi ja demokraattisenaattori Chuck Schumer ovat myös vaatineet, että postilaitosta johtava Louis DeJoy pitäisi saada pikaisesti edustajainhuoneen valvontavaliokunnan kuultavaksi. CNN:n mukaan DeJoyta on vaadittu kuultavaksi elokuun 24. päivänä.

Trump nimitti hiljattain Yhdysvaltain postilaitoksen USPS:n johtoon republikaaneja avokätisesti tukeneen DeJoyn, jota on syytetty postin toimintaa entisestään hidastavien leikkausten tehtailusta.

Pelosin ja Schumerin mukaan DeJoy on toiminut Trumpin rikostoverina presidentin pyrkiessä varmistamaan marraskuista voittoaan vilpillisin keinoin.

Marraskuun vaaleja pidetään yhtenä syynä postilaitoksen resurssi- ja rahapulaan sekä presidentin haluttomuuteen vauhdittaa pattitilanteen ratkaisua.

Useat kansainväliset mediat kertoivat perjantaina Trumpin myöntäneen, että hän vastustaa postilaitoksen lisärahoitusta, jotta postiäänten toimittaminen vaikeutuisi.

Postilaitos on kertonut odotettavissa olevan postiäänten vyöryn uhkaavan marraskuun presidentinvaalien ääntenlaskentaa ja varoittanut suurta osaa osavaltioita siitä, ettei se voi taata kaikkien äänten ehtivän perille ääntenlaskuun. Postilaitoksen varoituksista kertoi viime viikolla Washington Post -lehti.

New York Timesin mukaan postilaitoksen läpi voisi kulkea marraskuussa jopa 80 miljoonaa ääntä.

Mielenosoittajat kokoontuivat DeJoyn kotiovelle

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows sanoi sunnuntaina, että demokraatit voivat vielä saada lisää rahoitusta postilaitokselle, jos he ovat valmiita tekemään diilin maan kongressiin jumiutuneesta koronatukipaketista.

– Jos demokraattiystäväni ovat aivan tolaltaan tämän vuoksi, he voivat palata Washingtoniin, Meadows tokaisi uutiskanava CNN:lle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Meadowsin mukaan demokraatit voisivat laittaa postin lisärahoituksen osaksi tukipakettia, ja se voitaisiin äänestää läpi vaikka seuraavana päivänä, mikäli tukipakettiin lisättäisiin myös pienten yritysten avustamista.

Demokraattisenaattori Bernie Sanders on kuvaillut, että postilaitoksen tilanne on kriisi Yhdysvaltain demokratialle.

Mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina DeJoyn kodin ulkopuolelle Washingtonissa. Protestoijat muun muassa soittivat kadulla torvia ja kilkuttivat kattiloita.

USPS:n edustaja David Partenheimerin mukaan postilaitoksen sisäiset muutokset ovat viraston huonon taloustilanteen taustalla.

– Emme yritä hidastaa vaalipostia tai mitään muuta postia, hän kertoi AFP:lle.

– Postilaitos on taloudellisesti kestämättömässä asemassa, mikä on merkittävän lähetysmäärien laskun ja rikkinäisen yritystoimintamallin peruja.

Ammattiliiton mukaan postin työntekijöiden ylitöitä on vähennetty ja noin 40 000 työntekijää on joutunut olemaan karanteenissa koronaepidemian vuoksi. Liiton mukaan edellä mainitut ovat johtaneet viivästyksiin.

Trumpin vilppiväitteet todistettu vääriksi

Trump sanoi jo huhtikuussa suorasukaisesti, ettei postiäänestys ole hyväksi republikaaneille. Trumpin väitteet postiäänestyksen vilpillisyydestä on kuitenkin todettu virheellisiksi.

New Yorkin yliopiston Brennan Center for Justice -ajatushautomon tänä vuonna julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että Yhdysvaltain kansalainen saa luultavammin iskun salamasta kuin syyllistyy vaalivilppiin postiäänestyksen avulla.

Jotkut osavaltiot ovat ryhtyneet jo ennakoivasti toimiin sen puolesta, että äänestäjien äänet saataisiin perille. Muun muassa Pennsylvania on pyytänyt osavaltion korkeinta oikeutta lykkäämään postiäänien hyväksymisen takarajaa.

Lähteenä käytetty myös AFP:tä.

STT

