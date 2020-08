Putin lupaa tarvittaessa apua järjestyksenpitoon Valko-Venäjällä

Presidentti Vladimir Putin kertoo Venäjän muodostaneen turvallisuusjoukoista reservin, joka voi tarvittaessa lähteä apuun ylläpitämään järjestystä Valko-Venäjällä. Putinin mukaan apujoukkoa ei oteta käyttöön, elleivät valkovenäläiset ”ääriainekset” aloita yleistä ryöstelyä ja mellakointia. Toistaiseksi avun antamiseen ei Putinin mukaan ole tarvetta.

Putin perusteli mahdollista väliintuloa Venäjän ja Valko-Venäjän välisellä sotilasliitolla.

Putinin mukaan varautumistoimeen on ryhdytty Valko-Venäjän presidentin Aleksandr Lukashenkon pyynnöstä. Putin paljasti asian valtiollisen Rossija 24 -tv-kanavan haastattelussa, joka lähetettiin lyhyellä varoitusajalla iltapäivällä.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehottaa Venäjää olemaan sekaantumatta Valko-Venäjän asioihin. Stoltenbergin mukaan Valko-Venäjä on suvereeni ja itsenäinen valtio eikä kenenkään pitäisi puuttua sen asioihin.

”Viranomaiset toimivat maltillisesti”

Putin myös kuvaili Venäjän suhtautumisen kuohuntaan Valko-Venäjällä olleen pidättyvämpää ja puolueettomampaa kuin reaktiot monista länsimaista. Hän kehotti Valko-Venäjän hallintoa ja oppositiota etsimään ulospääsyä kriisistä.

– Tämän prosessin osapuolilla on tarpeeksi tervettä järkeä etsiä ulospääsyä ilman turvautumista liiallisuuksiin, Putin sanoi.

Valko-Venäjän poliisin ja erikoisjoukkojen väkivallasta mielenosoittajia kohtaa on paljon todisteita, mutta Putin arvioi haastattelusta viranomaisten toimineen maltillisesti.

Sadattuhannet valkovenäläiset ovat osoittaneet mieltään Lukashenkoa vastaan, ja monien valtionyritysten työntekijät ovat lakkoilleet sen jälkeen, kun Lukashenko vajaat kolme viikkoa sitten julistettiin presidentinvaalien voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.

Tuhansia mielenosoittajia on pidätetty, ja heistä monet ovat kertoneet kidutuksesta.

Viime päivinä uhmakas Lukashenko on muun muassa käynnistänyt useita sotaharjoituksia ja marssittanut sotilaita pääkaupunki Minskin kaduille.

”USA ja Ukraina houkuttelivat palkkasoturit Valko-Venäjälle”

Putin puhui haastattelussa myös Valko-Venäjällä ennen vaaleja tapahtuneesta venäläisen palkkasotilaiden ryhmän pidätyksestä. Hän sanoi sen olleen Ukrainan ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen operaation seurausta.

Putinin mukaan tiedustelupalvelut houkuttelivat palkkasoturit Valko-Venäjälle väärennetyillä dokumenteilla, Putin ei esittänyt väitteidensä tueksi mitään todisteita.

