Ranska lähettää asiantuntijoita päättämään Mauritiuksen lähistöllä karille ajaneen aluksen kohtalosta

Ranska lähettää Mauritiukselle lisää asiantuntijoita, joiden on määrä auttaa hallintoa päättämään saarivaltion lähellä karille ajaneen aluksen kohtalosta.

Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rantavesiin vuotanut alus hajosi lauantaina kahteen osaan. Asiasta kertoi sunnuntaina tiedotteessa alusta operoinut japanilaisyhtiö Mitsui OSK Lines. Yhtiön mukaan tieto on peräisin aluksen omistajalta Nagashiki Shippingiltä.

Ranska on lähettänyt alueelle jo sotilaslentokoneita, laivoja ja tarvikkeita, joilla öljyvuotoa pystyttäisiin suitsimaan. Öljy uhkaa Mauritiuksen lisäksi myös Ranskalle kuuluvaa Reunionin saarta, joka sijaitsee Mauritiuksen lounaispuolella.

Ranskan tuoreeltaan lähettämät kolme asiantuntijaa auttavat Mauritiuksen hallintoa selvittämään, mitä Mauritiuksen lähellä karille ajaneelle alukselle tulisi tehdä, kertoi Ranskan mertentakaisista alueista vastaava ministeri Sebastien Lecornu Franceinfo-radioasemalle maanantaina.

Hänen mukaansa Ranska puoltaa ympäristöläheistä lähestymistapaa sekä luonnon monimuotoisuuden suojaamista ja erityisesti Reunionin rannikon suojelua, hän jatkoi.

Ministeri: Edessä 10 kuukauden siivousoperaatio

Vaihtoehtojen joukossa on muun muassa se, että osa aluksesta upotettaisiin avomerelle, mikä ei ole tietenkään Lecornun mukaan heidän suosimansa vaihtoehto. Ministerin mukaan hylky voitaisiin myös hinata toisaalle ja tuhota siellä. Tämä vaatisi hänen mukaansa kuitenkin ”enemmän aikaa”.

Lecornun mukaan öljy ei ole tavoittanut vielä Reunionin saarta.

Ministeri vieraili itse Mauritiuksella, mutta palasi Reunionille myöhään sunnuntaina. Hän arvioi, että onnettomuuden jälkien siivoaminen vaatisi ainakin 10 kuukauden töitä.

Rahtialus MV Wakashio ajoi karille koralliriutalla Mauritiuksen rantavesillä heinäkuun 25. päivänä. Mauritius julisti myöhemmin ympäristöhätätilan, kun alus alkoi vuotaa öljyä mereen, ja pelastajat kiirehtivät pumppaamaan aluksella olevaa tuhansien tonnien öljylastia pois ennen kuin se päätyy veteen.

Mitsuin mukaan aluksen hajoamisen aiheutti halkeama lastiruumassa.

Aluksella jäljellä olevat 3 000 tonnia öljyä oli halkeamiseen mennessä saatu pumpattua suurelta osin pois. Mitsuin lausunnon mukaan jo levinnyttä öljyä pyritään imeyttämään ja aluksen ympärille on asetettu öljypuomeja.

STT

Kuvat: