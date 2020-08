Ranskassa lähes 4 900 uutta koronatartuntaa, Italiassa rajua kasvua tartunnoissa loppuviikon aikana – sunnuntaina raportoidut tartunnat ovat uusia ennätyksiä rajoitusten höllentämisen jälkeen

Ranskan terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina lähes 4 900 uudesta koronavirustartunnasta. Terveysministeri Olivier Veran vahvisti, että lukema on suurin sen jälkeen, kun maa höllensi rajoituksia toukokuussa.

Sunnuntaina uusia tartuntoja vahvistettiin 4 897, kun lauantaina vastaava luku oli 3 602. Veran kuitenkin vakuutti, ettei Ranskassa ole tällä hetkellä keskusteltu rajoitusten asettamisesta uudelleen. Ranskassa on tällä hetkellä 4 709 ihmistä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi ja 383 potilasta tarvitsee tällä hetkellä tehohoitoa.

Ranskassa on Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan yli 275 000 vahvistettua tartuntaa ja yli 30 500 ihmistä on kuollut liittyen koronavirukseen. 65 miljoonan asukkaan Ranskassa on tilastosivusto Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohti kuollut koronavirukseen liittyen 467 ihmistä. Worldometerin tiedoissa on ollut ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.

Italiassa raju kasvu tartunnoissa

Italiassa koronatartuntojen määrä on kuluvan viikon aikana noussut rajusti. Vielä keskiviikkona maan terveysviranomaiset raportoivat 642 uudesta koronavirustartunnasta, mutta sunnuntaina uusia tartuntoja oli 1 210. Torstaina tartuntoja oli 845, perjantaina 947 ja lauantaina 1 071. Viranomaiset ovat yhdistäneet suuret ja kasvavat tartuntamäärät pian päättyvään lomakauteen, kun monet ovat matkustaneet lomalta takaisin kotiin.

Sunnuntaina eniten tartuntoja oli Lombardian alueella, jossa tartuntoja oli vahvistettu 239. Lombardian alueen suurin kaupunki on Milano. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu pääkaupunki Rooman alueella, 184, ja kolmanneksi eniten Venetsian alueella, 145.

Italiassa on Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannan ja tilastosivusto Worldometerin mukaan 259 345 virustartuntaa ja 35 437 virukseen liittyvää kuolemaa. Yli 60 miljoonan asukkaan Italiassa on Worldometer-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohti 586 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 60.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT

