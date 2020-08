Republikaanien puoluekokousruljanssissa kehutaan Trumpia etänä

Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokousruljanssi keskittyy istuvan presidentin ympärille.

Donald Trump esiintyy kokouksessa jokaisena päivänä, vaikka hän pitää varsinaisen linjapuheensa vasta nelipäiväisen kokouksen päätöspäivänä.

Tänään puhujiin on määrä kuulua muun muassa Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley sekä presidentin vanhin poika Donald Trump Jr.

Myöhemmin viikolla ääneen pääsee monia muitakin Trumpin perheen jäseniä, kuten hänen tyttärensä Ivanka Trump ja puolisonsa Melania Trump.

Kokouspuhujien joukossa on myös johtavia republikaanipoliitikkoja, kuten senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell ja ulkoministeri Mike Pompeo. Kolmantena kokouspäivänä oman puheensa pitää varapresidentti Mike Pence.

Kokouksesta loistavat poissaolollaan monet johtavat maltilliset republikaanit.

Puoluekokous pidetään demokraattien viimeviikkoisen kokouksen tapaan pääosin virtuaalisesti. Virallinen kokouspaikkakunta on Pohjois-Carolinan Charlotte, Trump pitää kuitenkin omat ohjelmanosansa Washingtonista käsin. Linjapuheensa hän pitää poikkeuksellisesti Valkoisen talon edustalta.

Puoluekokoukset käynnistävät toden teolla Yhdysvaltojen vaalisyksyn. Ensimmäinen tv-väittely Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välillä on vuorossa syyskuun lopussa. Vaalipäivä on 3. marraskuuta.

Anssi Rulamo

STT