Republikaanipuolue nimitti Trumpin virallisesti presidenttiehdokkaakseen

Yhdysvalloissa republikaaninen puolue on virallisesti nimittänyt presidentti Donald Trumpin presidenttiehdokkaakseen maanantaina alkaneessa puoluekokouksessa.

Trump voitti odotetusti delegaattien äänestyksen ylivoimaisesti. Trumpin on määrä ottaa ehdokkuus virallisesti vastaan torstaina.

Republikaanien puoluekokous pidetään demokraattien tapaan pääosin virtuaalisesti koronaviruksen takia, ja vain pieni osa ohjelmasta järjestetään puoluekokouspaikkakunnalla Pohjois-Carolinan Charlottessa.

Trump puhui äänestyksen jälkeen paikalla olleille delegaateille lyhyesti paikan päällä Charlottessa. Puheessaan hän muun muassa korosti vaalien olevan maan historian tärkeimmät sekä jatkoi epäluottamuksen kylvämistä postiäänestystä kohtaan.

CNN:n mukaan Trumpin on määrä puhua torstaihin asti jatkuvassa puoluekokouksessa joka päivä. Yleensä presidenttiehdokkaat pitävät puheen vain kokouksen viimeisen päivänä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://edition.cnn.com/2020/08/23/politics/republican-national-convention-speakers/index.html

STT

