Väistyvä SDP:n puheenjohtaja Rinne: Toivon, että vallanhimoiset pikkupelit haudataan tämän puoluekokouksen myötä

SDP:n väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne sanoi poliittisessa tilannekatsauksessaan toivovansa, että vallanhimoiset pikkupelit haudataan lopullisesti nyt meneillään olevan puoluekokouksen myötä.

Rinne piti poliittisen tilannekatsauksensa ja samalla jäähyväispuheensa puoluekokouksessa Tampereella tänään. Puhe oli Rinteen, 57, viimeinen puoluejohtajana. Huomenna hänen seuraajakseen valitaan pääministeri Sanna Marin, 34.

Rinteelle sopii se, että edistyksellinen poliittinen liike keskustelee, kilvoittelee ja riiteleekin aina silloin tällöin suunnasta. Hän sanoi, että liikkeen liikkeellä pitämiseksi asioihin ja politiikan sisältöön sekä linjoihin liittyvät jännitteet ovat hyväksi. Johtajilta saa ja pitää vaatia, hän painotti.

– Mutta kulloinkin vastuussa olevien ihmisten kampittaminen – vaikka sen väittäisi tapahtuvan puolueen edun nimissä – ei ole minkäänlaiselle poliittiselle liikkeelle hyväksi saati kunniaksi.

Rinne sanoi SDP:n voittaneen eduskuntavaalit viime vuonna, koska puolue laittoi syrjään henkilöristiriidat ja valtapelit.

Rinne ei puheessaan sanonut, keitä kampittajia hän tarkoitti.

Hän kannusti puolueväkeä käymään politiikan sisällöistä ja linjoista railakastakin keskustelua.

– Ollaan rohkeita ja tehdään avauksia ihmisten, Suomen, Euroopan ja maapallon parhaaksi.

Rinne sanoi olleensa etuoikeutettu saadessaan johtaa SDP:n kohti tulevaisuutta.

– Enkä ole haikea, sillä olen varma, että Sannan johdolla jatkamme eespäin voittojen tiellä.

Rinne joutui eroamaan keskustan painostamana pääministerin tehtävästä viime joulukuussa, jolloin tilalle nousi Marin. Eroa edelsi niin sanottu Posti-jupakka. Rinne ja silloinen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) joutuivat median ja opposition hampaisiin epäselvistä puheista siitä, kuka on tiennyt mitäkin postilajittelijoiden siirrosta toisen työehtosopimuksen piiriin ja missä vaiheessa ja miten he olivat puuttuneet työehtoneuvotteluihin.

Rinne jatkoi puolueen puheenjohtajana, mutta on ollut vain vähän julkisuudessa sen jälkeen.

Hän toimii eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Rinne nousi puheenjohtajaksi ohi Urpilaisen vuonna 2014

Vuonna 2014 Rinne syrjäytti puoluetta vuodesta 2008 luotsanneen valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen puheenjohtajan paikalta äänin 257-243 Seinäjoen puoluekokouksessa. Sen on katsottu jakaneen puoluetta kahtia.

Rinne sai vastaehdokkaita jo seuraavassa puoluekokouksessa 2017, kun Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen haastoivat hänet. Rinne kuitenkin valittiin jatkokaudelle ensimmäisellä kierroksella.

Ennen poliitikon uraa Rinne oli pitkän uran ammattiyhdistysliikkeessä tehnyt lakimies. Hän korosti ennen puheenjohtajaksi valintaansa haluavansa muuttaa politiikan linjaa. Rinteen vahvimpana puolena ei ole pidetty esiintymistä ja viestintää, ja hänen lausunnoistaan seurasi usein kohuja.

Rinne ei avannut tulevaisuudensuunnitelmiaan

Rinteeltä kysyttiin kokouksen alla SDP:n Youtube-lähetyksessä Demokraatti-lehden haastattelussa, minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia hänellä on.

– En ole miettinyt, elän tässä ajassa. Nyt hoidetaan tämä puheenjohtajapesti kunnialla loppuun ja sitten hoidetaan kansanedustajatehtävä ja eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen tehtävä, hän sanoi.

Kuntavaaleihin hän on luvannut lähteä ehdokkaaksi. Hän asuu Mäntsälässä.

Henkilökohtaisen työnhaun malli merkittävä työllisyystoimi

Hallituksen valmistelemista työllisyystoimista erityisen tärkeäksi Rinne mainitsi puheessaan henkilökohtaisen työnhaun mallin.

Hän löysi koronakriisistä myös hyvää, koska sen myötä on alettu toden teolla hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia töiden järjestämisessä. Rinne kertoi esittäneensä jo vuonna 2016 suomalaisille työntekijöille subjektiivista oikeutta etätyön tekemiseen silloin, kun työtehtävät eivät edellytä läsnäoloa työpaikalla.

– Kokemukset paikkariippumattomasta työskentelystä ovat nyt käytettävissämme, jotta voimme aloittaa tähän tähtäävän esityksen valmistelun.

Rinne korosti lisäksi muun muassa osaamisen merkitystä. Ihmisten työllistettävyyden parantamiseen tulee hänen mielestään kiinnittää yhä enemmän huomiota ja tähän tähtäävää työtä poliittisten päättäjien on tehtävä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

