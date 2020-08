Rukiin ja vehnän välimuoto –Juho Vainion pellolla kasvaa harvinaista ruisvehnää

Tähkä ei näytä ihan vehnältä eikä rukiilta, mutta muistuttaa molempia. Juho Vainion pellolla Perniössä kasvaa ruisvehnää. Viljalaji on Suomessa melko harvinainen, mutta kiinnostus on ollut pienessä kasvussa.

Vainio viljelee kevätruisvehnää nyt toista vuotta.

– Meillä on siemensopimus Sastamalassa toimivan siemenpakkaamon Junttilan tilan kanssa, ja tämä sopi tilamme viljelykiertoon.

Ruisvehnää käytetään Suomessa pääosin kokoviljasäilörehuna nautakarjalle. Siihen riittää kasvukausi pohjoisempanakin.

Syysruisvehnän puinti onnistuu laajemmin Etelä-Suomessa, mutta kevätruisvehnän siementä kannattaa viljellä vain paikoissa, joissa kertyy mahdollisimman suuri lämpösumma.

– Meillä on peltoja sekä Perniön että Särkisalon vanhojen kuntien puolella, ja niissäkin on jo eroa. Förbyssä melkein rannassa meri vaikuttaa pitkälle syksyyn, Vainio kertoo.

Vainion tila tunnetaan ehkä parhaiten toisenlaisesta tuotteesta, Veljesten suolakurkuista. Viljoista tilalla kasvatetaan eniten ruista, ja viljelykierrossa on mukana kevätviljoja: kauraa, ohraa ja nyt myös kevätruisvehnää.

– Puimme ja kuivatamme siemenet ja toimitamme ne Junttilaan. Niille on nyt hyvin kysyntää, sillä eläintilat saavat ruisvehnästä hyvän sadon.

MARKKINAT ovat kuitenkin toistaiseksi sen verran pienet, että Vainio ei aivan varauksetta suosittele ruisvehnän siementä uusille viljelijöille. Ensin kannattaa varmistaa, onko menekkiä. Koska nautatilat keskittyvät Suomessa pohjoisemmaksi, kysyntä määräytyy siellä.

Ruokaviraston tilastojen mukaan ruisvehnän viljelyhehtaareja oli Suomessa vuosituhannen vaihteen aikoihin parina vuonna yli 2000. Sitten määrä putosi, kunnes on taas viime vuosina alkanut kasvaa.

Tänä vuonna ruisvehnää kasvaa koko maassa ennätysmäärä 3768,31 hehtaaria. Siitä kevätruisvehnää on 3462,80 ja syysruisvehnää 305,51 hehtaaria.

Varsinais-Suomen osuus ruisvehnästä on vain noin kymmenesosa koko maasta, 364,99 hehtaaria, ja siitä vajaa kolmannes sijoittuu Salon Seudun kuntiin.

Salon kaupungin maaseutupalvelujen tilastoista selviää, että vaikka ruisvehnän viljely on pientä, suunta on ylöspäin. 2017 ruisvehnää ei kasvanut Salossa ollenkaan, 2018 määrä oli 20,20 hehtaaria, 2019 jo 52,03 hehtaaria ja tänä vuonna 87,15 hehtaaria.

MILLAINEN kasvi ruisvehnä sitten on? Tutkimusprofessori Arto Huuskonen Lukesta kertoo, että kysymys on vehnän ja rukiin risteytyksestä, joka jalostettiin Skotlannissa 1800-luvun loppupuolella.

– Risteyksessä tavoiteltiin vehnältä suurempaa satoa ja parempaa laatua ja rukiilta puolestaan taudinkestävyyttä ja sopeutumista ankarampiin ympäristöoloihin.

Huuskosen tutkimissa koe-ruuduissa on saatu hyviä kevätruisvehnän säilörehusatoja Oulun korkeudella asti.

Lukessa on kokeiltu kokoviljasäilörehua myös ohrasta ja vehnästä. Menetelmän etu on suuri sato yhdellä korjuukerralla, ja ruisvehnän sato on ollut vielä vähän muita suurempi.

– Näin voidaan pienentää rehukustannuksia, kun yhden korjuun satotaso vastaa 2-3 nurmisäilörehun korjuukertaa, Huuskonen kertoo.

Kokoviljasäilörehu sopii hyvin nurmivaltaisen tilan viljelykiertoon. Yksivuotisen kasvin viljelyalaa voidaan hyödyntää lannanlevitykseen ja nurmien uusimiseen.

– Koska korjuu on aikaisemmin kuin viljan puinti, nurmi ehtii lähteä kasvuun paremmin kuin yleensä suojaviljojen alta.

NAUTOJEN ruokinnassa kokoviljasäilörehua voidaan käyttää sekä ainoana karkearehuna että seoksena nurmisäilörehun kanssa.

– Lypsylehmillä kokoviljasäilörehun osuuden ei kannata olla enempää kuin 20–50 prosenttia karkearehun kuiva-aineesta, sillä se ei ole yhtä sulavaa kuin nurmi ja on siksi heikompaa energia-arvoltaan, Arto Huuskonen kertoo.

Näin on siksi, että kokoviljan sulavuus syntyy korren ja tähkän yhdistelmästä, ja korsi vastaa olkea.

Valkuaispitoisuutta kokoviljasäilörehuun voi lisätä viljelemällä ruisvehnää yhdessä valkuaiskasvien kuten herneen tai härkäpavun kanssa.

Eniten ruisvehnää kasvatetaan tällä hetkellä Keski-Euroopassa, Valko-Venäjällä, Kiinassa ja Australiassa. Kanadassa sitä on tutkittu paljon. Käyttöjä on monia: ruisvehnä käy myös laidunrehuksi sekä puituna nautojen lisäksi sioille ja kanoille.

– Suomessakin on kokeiltu sioille puitua syysruisvehnää, Huuskonen kertoo.

Hänen tietojensa mukaan käyttö ihmisravinnoksi on maailmalla vähäistä.

– Suurin este siihen on tähkä-idäntä, jolle ruisvehnä on erityisen altis. Se heikentää viljan leivontalaatua. Sakoluku jää matalaksi, jolloin viljasta valmistetun leivän sisus ei kypsy, vaan jää paistaessa taikinamaiseksi, Huuskonen selittää.

Myös siementuotannossa tähkä-idäntä on riski.

– Kerran itänyt siemen ei idä uudelleen, Juho Vainio sanoo.

– Siksi on tärkeää saada ruisvehnä aikaisin kylvöön, ettei puinti veny pitkälle syksyyn. Kun olot tavallisesti syksyllä muuttuvat heikommaksi, tähkäidännän vaara kasvaa.

Vainion kokemuksen mukaan ruisvehnän viljely ei käytännössä poikkea muista viljoista. Työt ovat samat. Puituna satoisuus on samaa luokkaa kuin muillakin.

Ruisvehnää on pidetty hyvin taudinkestävänä, mutta Vainion koealalla, jolla ei käytetty kasvinsuojeluaineita, se kuitenkin sai samat taudit kuin muutkin.

Koska Vainiolla oli viime vuoden sadosta hyvälaatuisia siemeniä, hän pääsi testaamaan myös ruisvehnän maun.

– Kokeilin jauhattaa pienen erän omaan käyttöön. Vaikka siemen näyttää enemmän vehnänsiemeneltä, jauhettuna olomuoto on karkea ja muistuttaa ruisjauhoa. Maku on ihan hyvä, rukiin ja vehnän välimaastossa, hän kertoo.

Teksti: Arja Maunuksela

Kuvat: SSS/ Minna Määttänen