Ruotsi kohotti valmiuttaan Itämerellä ja Gotlannissa

Ruotsin puolustusvoimat kertoo kohottaneensa sotilaallista valmiuttaan Itämerellä. Syynä on sekä Venäjän että länsimaiden lisääntynyt sotilaallinen toiminta merialueella. Tämä on tehnyt tilanteesta vaikeammin ennustettavan, mistä Ruotsin puolustusvoimien mukaan ovat osoituksena tapahtumat Valko-Venäjällä.

Valmiuden kohottamisen tavoitteena on puolustusvoimien mukaan tehostaa valvontaa Itämeren alueella niin merenpinnalta kuin ilmasta käsin. Lisäksi sotilaallista läsnäoloa Gotlannin saarella vahvistetaan.

Todennäköisyys sotilaalliselle hyökkäykselle Ruotsia vastaan on kuitenkin edelleen matala, puolustusvoimista muistutetaan.

Valmiuden kohottamisesta kertoi Suomessa aiemmin MTV:n uutiset.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/08/beredskapsinsats-i-ostersjon-och-pa-gotland/

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ruotsin-puolustusvoimat-on-aloittanut-valmiusharjoituksen-itamerella-lahialueen-turvallisuustilanne-on-ennustamaton-riski-hyokkaykselle-maahan-on-silti-pieni/7906300#gs.ecl89r

Niilo Simojoki

STT

