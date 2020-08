Ruotsissa kolme uutta koronakuolemaa – valtionepidemiologin mukaan virustilanne on vakaa

Ruotsissa on vahvistettu kolme uutta koronakuolemaa viimeisen vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset. Yhteensä Ruotsissa on raportoitu 5 747 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Koronavirustartuntoja on vahvistettu maassa yhteensä 81 181.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsin koronavirustilanne on vakaa ja se jatkaa kehittymistään myönteiseen suuntaan.

Tegnellin mukaan tehohoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut jo usean viikon ajan. Tällä hetkellä 38 koronapotilasta on tehohoidossa Ruotsissa.

Tegnell kuitenkin varoittaa, etteivät ruotsalaiset voi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen liikaa.

– On vaarallinen illuusio ajatella, että olemme turvassa, koska meillä on ollut harvoja tapauksia kahden viikon aikana, Tegnell sanoi tiistaina medialle.

Maailmalla tartuntaluvut ovat kasvussa, mistä Ruotsin myönteinen tilanne poikkeaa. Tegnellin mukaan samaa suuntausta on näkyvissä pienemmässä mittakaavassa myös Ruotsissa.

– Valitettavasti meillä on hieman samaa suuntausta kuin Euroopassa, vaikkakin eri tasolla, Tegnell sanoi.

Norjassa risteilijöille koronamääräyksiä

Norjan varustamot kiristävät koronaviruksen vastaisia turvatoimia matkustajalaivoilla sen jälkeen, kun yhdellä risteilyaluksella puhkesi koronaepidemia.

Kovin jyrkkiä toimenpiteitä ei kuitenkaan oteta käyttöön. Fjord Line määräsi kasvomaskit käyttöön työntekijöille, jotka tekevät asiakaspalvelua.

– Teemme tämän luodaksemme turvallisuuden matkalle ja lähettääksemme signaalin, että tilanne otetaan vakavasti, sanoi Fjord Linen toimitusjohtaja Richard Ternblom.

DFDS, joka liikennöi Oslon ja Kööpenhaminan välistä reittiä, suosittelee alukselle tulijoille kasvomaskeja ruuhkien varalta.

– Kokemuksemme on, että turvavälien pitäminen on vaikeaa noustaessa alukseen sekä palattaessa maihin, kertoi viestintäpäällikkö Gert Jakobsen Norjan yleisradiolle NRK:lle.

Color Line puolestaan määräsi kymmenen päivän karanteenin taiteilijoille, jotka tulevat esiintymään yhtiön aluksille maista, joissa on runsaasti koronatartuntoja.

Suosittua Norjan Hurtigrutenin rannikkoreittiä purjehtivalla risteilyaluksella todettiin äskettäin koronavirusepidemia. Ainakin 33 miehistöön kuuluvaa oli saanut koronaviruksen. MS Roald Amundsenin matkustajista 60 määrättiin karanteeniin Tromssaan.

Australian Victoriassa jopa yli 12 000:ta euroa vastaavat sakot koronarikkomuksesta

Australian eteläisessä Victorian osavaltiossa lompakko saattaa nyt ohentua tuhdisti, jos jää kiinni koronarajoitusten rikkomisesta. Paikan päällä poliisi voi antaa kotoaan luvatta poistuneelle enimmillään 5 000 dollarin sakon, ja oikeudenkäyntiin etenevä koronarikkomus voi tuoda peräti 20 000 dollarin sakon. Jälkimmäinen summa vastaa yli 12 000:ta euroa.

Viranomaiset ovat vaatineet Victoriaan vieläkin suurempia sakkoja koronasäännöistä laistaville.

Osavaltiossa havaittiin, että arviolta neljäsosa asukkaista oli määräysten vastaisesti poissa kotoaan, kun rajoitusten noudattamista selvitettiin käymällä ihmisten kotiovilla.

Victoriassa sijaitsee Australian toiseksi suurin kaupunki Melbourne. Suurkaupungin asukkaat ovat saaneet tottua yöajan ulkonaliikkumiskieltoon sen jälkeen, kun koronaviruksen tartuntamäärät ovat kasvaneet uudelleen.

Australian kaikkiaan liki 19 000:stä koronatartunnasta yli 12 000 on todettu Victoriassa. Osavaltiossa on kirjattu lähes 150 maan noin 230:sta koronaan liittyvästä kuolemasta.

Filippiineille tiukat rajoitukset nopealla aikataululla

Filippiinien suurimmalla saarella Luzonilla tulivat voimaan tänään uudet, tiukat koronarajoitukset. Luzonin noin 27 miljoonaa asukasta määrättiin pysymään tiistaista alkaen kotona, jos heidän ei tarvitse mennä ulos koulutuksen tai työn takia tai hankkimaan välttämättömiä tavaroita.

Pääkaupunki Manila sijaitsee Luzonilla.

Vain 24 tunnin varoitusajalla käyttöön otetut rajoitukset merkitsivät muun muassa sitä, että monet eivät pystyneet palaamaan kotiinsa maan sisäisten lentojen ja julkisen liikenteen loppumisen vuoksi. Määräysten on tarkoitus olla voimassa ainakin viikkoja.

Maaliskuussa Filippiineille asetettiin erittäin tiukat koronarajoitukset. Filippiinien hallitus kuitenkin hellitti rajoituksia hiljattain, koska maan talouden pelättiin vajoavan taantumaan.

Koronatartunnat ovat lähteneet selvään kasvuun Filippiineillä. Saarivaltion lääkärit varoittivat lauantaina, että Filippiinit on häviämässä taistelun koronavirusta vastaan ellei rajoituksia kiristetä.

