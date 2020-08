S-ryhmän pääjohtaja vaihtuu – Taavi Heikkilä päättänyt jättää tehtävän, seuraajan haku alkaa heti

S-ryhmän pääjohtaja Taavi Heikkilä on päättänyt jättää tehtävänsä, kertoo Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK).

Uuden pääjohtajan haku alkaa heti. Heikkilä jatkaa S-ryhmän pääjohtajana, kunnes seuraaja on valittu ja pääsee aloittamaan työnsä.

Tavoitteena on, että Heikkilän seuraaja aloittaisi työnsä alkuvuodesta.

Heikkilän mukaan päätöksen taustalla on huolellinen harkinta. Hän on johtanut S-ryhmää seitsemän vuoden ajan.

Heikkilä sanoo S-ryhmän saavuttaneen kaikki tavoitteet, jotka hän asetti aloittaessaan pääjohtajana.

– Tänä päivänä pystymme tarjoamaan asiakasomistajillemme aiempaa kilpailukyisempiä palveluita, saimme käännettyä keskusliike SOK:n tappiolta selkeästi kannattavaksi ja tuplasimme samalla koko S-ryhmän liiketoiminnan tuloksen, Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Heikkilän ilmoitus tuli yllätyksenä SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajalle Matti Pikkaraiselle.

– Olen Taavin ilmoituksesta yllättynyt, mutta samalla ymmärrän hänen perustelunsa. 33 vuotta S-ryhmän johtotehtävissä ja nyt seitsemän vuotta vaativassa pääjohtajan tehtävässä on pitkä aika ja iso panos osuuskaupparyhmän eteen, Pikkarainen sanoo.

STT

