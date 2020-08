Salo odottaa koulukyyteihin THL:n maskisuositusta

Koulukyydit käynnistyvät Salossa tiistaina normaalisti, mutta kaupungin liikennepalveluissa odotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta kasvomaskien käytöstä. Suositus voi koskea sekä koulukyytejä että paikallisliikennettä.

– Toivotaan, että THL saisi linjauksen valmiiksi, sillä valtakunnallinen linjaus olisi selkeä, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola sanoo.

Kun suositusta ei ole, Ahola korostaa jokaisen omaa vastuuta.

– Tärkeintä on, että kukaan ei matkusta sairaana, eivätkä lapset saisi lähteä sairaana kouluun.

Liikennöitsijöitä on keväästä asti ohjeistettu huolehtimaan hyvin autojen puhdistuksesta ja linja-autojen ensimmäinen penkkirivi on ollut jo pitkään suljettu kuljettajan turvallisuuden takia.

Jos maskien käyttöä suositellaan, Ahola arvelee, että se tuo monessa perheessä monenlaista mietittävää.

– Minkä ikäinen lapsi osaa käyttää maskia niin, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa? Entä teinit, haluavatko he käyttää maskia? On myös perheitä, jossa asia pelottaa. Isoja kysymyksiä ovat, kuka maskit hankkii, onko niitä saatavilla ja mitä ne kustantavat? Peruskouluopetuksen kuuluu olla ilmaista.

Salossa koulukyytien piirissä on vajaat 2 000 lasta ja nuorta. Koulukuljetusten maskit maksaisivat kahdessa viikossa 50 000 euroa.

Turussa kaupunki on antanut oman suosituksen maskien käytöstä joukkoliikenteessä.

– Matkustajamäärät Turun joukkoliikenteessä ovat hyvin erilaiset kuin Salossa, mutta toki Salossakin on myös täysiä vuoroja. Turussa lähtökohta on, että joku seisoo bussissa ruuhka-aikana, Ahola sanoo.

Salossa lisäkalustoa koulukyytien hoitamiseen ei ole mahdollista hankkia taloudellisista syistä.