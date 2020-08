Salon kaupunginhallitus ei pistänyt johtajaehdokkaita paremmuusjärjestykseen

Kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina, onko Salon uusi kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen vai Tero Nissinen.

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan viran täyttöä maanantaina, mutta ei pannut ehdokkaita minkäänlaiseen järjestykseen.

Hallitus esittää vain, että valtuusto toimittaa kaupunginjohtajan virkavaalin. Lisäksi se päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajiston eli Saija Karnisto-Toivosen (sd.), Elina Suonio-Peltosalon (kok.) ja Ulla Huittisen (kesk.) käymään tarvittavat neuvottelut palvelussuhteen ehdoista ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Kaupunginhallituksen toimintatapa on tuttu kolmen ja puolen vuoden takaa. Silloin Antti Rantakokolle valittiin seuraajaa, ja valtuusto sai valita uuden ykkösjohtajan Tom Simolan, Esko Poikelan ja Lauri Innan muodostamasta kärkikolmikosta. Hallitus ei nimennyt omaa ehdokastaan.

– Kaikille kolmella ehdokkaalla on kannatusta valtuustossa. Päädyimme tähän ratkaisuun, koska kaupunginvaltuusto on se taho, jolle kuuluu kaupunginjohtajasta päättäminen, hallituksen tuolloinen puheenjohtaja Annika Viitanen (kok.) perusteli.

Saija Karnisto-Toivonen perustelee maanantaista päätöstä lähes samoin sanoin.

– Molemmilla kärkiehdokkailla on kannatusta, ja tässä kohtaa on mahdotonta sanoa, kummalla sitä on enemmän. Päädyimme siihen, että tämä on hyvä tapa edetä.

– Jos olisi tieto, että valinta on yksimielinen tai hyvin selkeä, esityksen voisi tehdä kaupunginhallituksessa. Nyt niin ei ole, ja valinta kuuluu valtuustolle, Karnisto-Toivonen sanoo.

Rantakokon valinnasta tehtiin aikanaan esitys valtuustolle, mutta syksyllä 2008 Salossa elettiin nykymittapuulla poikkeuksellisia aikoja.

Kymmenestä vanhasta kunnasta rakennettiin uutta Salon kaupunkia, ja esityksen kaupunginjohtajasta teki kuntaliitoksen järjestelytoimikunta.

Kauhajoen kaupunginjohtajana työskennelleen Rantakokon valinnasta päätettiin uuden Salon kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa marraskuussa 2008.

Nyt loppusuoralla olevista ehdokkaista Anna-Kristiina Korhonen on Salon talousjohtaja ja vt. kaupunginjohtaja. Tero Nissinen on Kemin kaupunginjohtaja.