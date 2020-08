Salon kaupunginjohtajakisasta tulossa tasainen

Salon kaupunginjohtajan valinnasta tulee jännittävä ja tasainen viiden suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajan kommenttien perusteella. Valtuuston iltakoulu maanantaina selkiytti valtuustoryhmille kaupunginjohtajan valintaa, mutta yksikään ryhmien puheenjohtajista ei vielä suoraan asetu kummankaan kärkiehdokkaan kannalle.

Ehdokkaat, Salon kaupungin vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ja Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen olivat iltakoulussa kaksi tuntia tentattavana. Osa kysymyksistä oli kaupunkilaisten tekemiä.

– Loppusuoralla on kaksi hyvää ehdokasta. Kemin miehellä on 18 vuoden kokemus, hän on selkeästi ammattijohtaja. Korhosella on hyvä paikallinen osaaminen ja kotikenttäetu, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Eeva toteaa.

Hän sanoo, että iltakoulu ei selkiyttänyt, vaan antoi lisää tietoa niin, että osalla edustajia ennakkokäsitys muuttui.

– Ehdokkaat ovat tasaväkisiä. Ei ole helppo päätös. Oma mielipiteeni on, että työhistorian pitäisi näkyä, mutta kävi miten kävi, hyvä johtaja saadaan.

Ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla on esitys, että kaupunginvaltuusto päättää toimittaa kaupunginjohtajan virkavaalin.

– Valtuusto siis päättää asiasta aidosti, Eeva toteaa.

Vihreän liiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mira Aaltonen sanoo, että hänelle iltakoulu ei tuonut uutta.

– Minulle asiat olivat tuttuja ja olin ennestään kuullut ehdokkaita. Toinen ehdokkaista täyttää paremmin kriteerit, joita kaupunginjohtajan hakemuksessa vaadittiin.

Vihreät keskustelevat valinnasta vielä ryhmässään, mutta jokainen valtuutettu tekee valintansa itse.

Aaltosella on oma kanta selvänä, mutta vaikka oma suosikki ei tulisi valituksi, tilanne on hyvä.

– Molemmat pärjäävät tehtävässä hyvin. Joka tapauksessa saamme hyvän kaupunginjohtajan.

Tasaista kisaa kahden hyvän ehdokkaan välillä ennakoi myös kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Arttu Karhulahti. Hänelle iltakoulu selkiytti tilannetta.

– Pienet painotukset vaikuttavat. Itse arvostan sitoutumista ja luottamusta ja sitä, millainen ehdokkaan visio on Salon tulevasta vaikean taloustilanteen keskellä.

Iltakoulun jälkeen ryhmässä on keskusteltu valinnasta.

– Jokainen edustaja katsoo itse vahvimman ehdokkaan sen perusteella, kuin hyvin ehdokas täyttää hakuilmoituksen kriteerit, Karhulahti toteaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Olkinuoralle iltakoulun yksi kysymys vastauksineen oli merkittävä ja teki eron hakijoiden välille.

Kysymys koski kouluverkkoa, jota Nissisen mielestä on harvennettava syntyvyyden ja oppilasmäärän laskiessa. Korhosen mukaan keskustelu kouluista on käyty, eikä samaa asiaa voida käydä läpi vuosittain.

– Korhosen vastaus oli naulan kantaan. Kun joka vuosi revitään koulujuttuja, se aiheuttaa turhaa epävarmuutta perheille. Näen Salossa merkittäviä säästötarpeita, mutta sosiaalipuoli ja kouluasiat ovat kunnan perustehtäviä, Olkinuora sanoo.

– Kaksi kovin erilaista hakijaa, mutta kumpikaan ei ole huono, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Lehti sanoo.

– Kumpikin ehdokas on ollut ryhmässä kuultavina ennen iltakoulua, mutta iltakoulussa tuli jotain viitteitä valintaan. Kokemus tuli esille vahvasti, mutta ei silti kokemus, vaan kokonaisuus.

Lehden mukaan valtuustoryhmässä pyritään pääsemään asiassa yhteisymmärrykseen, mutta jos niin ei käy, jokainen äänestää valintansa mukaan.

Kauppakamariosasto korostaa talousosaamista

kauppakamariosasto on tavannut molemmat kärkiehdokkaat erikseen. Laajasti elinkeinoelämää edustavan kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtajasanoo, että heillä on selkeä näkemys siitä, millaisen kaupunginjohtajan Salo tarvitsee.

– Salo tarvitsee vahvan ja dynaamisen johtajan, joka on sitoutunut Saloon ja kaupungin kehittämiseen ja on mahdollisimman nopeasti tarttumassa Salon asioihin. Salon tilanne on vaativa.

Kauppakamariosasto korostaa kaupunginjohtajan talousosaamista ja yhteistyökykyisyyttä kaupungin sisällä ja sidosryhmien suuntaan.

– Elinkeinoelämää auttaa parhaiten, että asiat saadaan menemään yhdessä Salon hyväksi.

Leinon mielestä sekä Tero Nissisellä että Anna-Kristiina Korhosella on vahvaa osaamista.

– Molemmissa on talousosaamista ja yhteistyökykyisyyttä, mutta eri tavalla painotettuna. Luotan, että päättäjät tekevät oikean valinnan.

Teollisuusneuvos Liisa Leino on Leino Groupin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Henkilökohtaista mielipidettään kaupunginjohtajan valintaan hän kommentoi näin.

– Omalla pitkällä urallani olen yrittänyt avata ovia osaaville naisille. He ovat näyttäneet kykynsä, enkä ole koskaan pettynyt.