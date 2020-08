Salon kaupunki hakee valtiolta 1,2 miljoonan euron lisätukea

Salon kaupunki hakee valtiolta 1,2 miljoonan euron korotusta harkinnanvaraiseen valtionosuuteen. Kaupunginhallitus käsittelee lisäavun hakemista ensi maanantaina.

Asiaa valmistellut kaupungin vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka arvioi, että Salon kaupungin alijäämä tulee nousemaan tänä vuonna noin 9 miljoonaan euroon. Samalla kaupungin tase on painumassa 12,4 miljoonaa euroa miinukselle. Tällä hetkellä tase näyttää 3,4 miljoonan euron alijäämää.

Koronakriisi syventää entisestään Salon kaupungin talousahdinkoa. Arviot koronakriisin taloudellisista vaikutuksista pyörivät tällä hetkellä 8–10 miljoonassa eurossa. Laskusta puolet selittyy verotulojen vähenemisellä. Verotulojen ennustetaan jäävän 4,9 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Korona vaikuttaa myös muihin kaupungin tuloihin. Maksutuottojen arvioidaan vähenevän noin miljoonalla eurolla muun muassa liikunta- ja kulttuuripalveluiden vajaakäytön takia.

Toisaalta korona lisää menoja. Salon työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 16,4 prosenttia, kun vuodenvaihteessa luku oli 11,2. Tämän hetken arvion mukaan pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvä työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään Salossa tänä vuonna noin 1,2 miljoonalla eurolla.

Kohvakka nostaa kaupunginhallituksen esityslistalla esille myös huolen sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista. Hän muistuttaa, että loppuvuodelle on olemassa merkittävä riski sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten noususta.

Kunta voi hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta, jos se tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten vaikeuksien takia. Lisätuen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Tukeen on käytettävissä tänä vuonna 60 miljoonaa euroa.

Hakemusluonnoksessa korostetaan, että Salon kaupunki on tehnyt päätöksiä taloutta tasapainottavista toimenpiteistä. Viime vuonna perustettiin taloustyöryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä ja seurata tasapainottamisen toteutumista.

Hakemusluonnoksessa nostetaan esille kaupungin toimenpiteinä myös taksojen korotukset sekä oppimisympäristöselvitys, jossa käsiteltiin päiväkotien ja koulujen lakkauttamisia. Lisäksi huomautetaan, että Salon kaupunki on tehnyt erilaisia talouteen ja toimintaan liittyviä asioita viimeisen kymmenen vuoden ajan suuren rakennusmuutoksen jälkeen.