Salon sairaalan remontti suunnitellaan jälleen uusiksi

Salon sairaalan pitkään suunniteltu peruskorjaus ja laajennus ovat menossa uusiksi kalkkiviivoilla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistaina, että hankkeesta tehdään loppuvuoden aikana uusi tarveselvitys. Sen pohjalta tehdään ensi vuoden alussa hankesuunnitelma, joka tuodaan piirin hallitukseen keväällä ja valtuustoon kesäkuussa.

Tavoitteena on, että hankkeen kustannusarvio ei ylity eikä aikataulu pitkity alkuperäisestä.

Esityksen takana on sairaanhoitopiirin uusi johtaja Matti Bergendahl, jonka mielestä sairaalahanke sisältää riskejä eikä ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen.

Salon sairaalan uudistamisen toiminnallinen suunnitelma hyväksyttiin viime keväänä. Remontista piti päättää lopullisesti sairaanhoitopiirin valtuustossa tänä syksynä.

Ajatuksena oli, että työt sairaalanmäellä olisivat alkaneet laajennusosan rakentamisella ensi vuonna. 57 miljoonan euron hankkeen oli määrä valmistua vuonna 2027.

Sairaalahankkeesta tingittiin viime talven aikana pois 28 miljoonaa euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli 85 miljoonaa euroa, mitä sekä Salon kaupunki että piiri pitivät liian kalliina.

Hintalappua pudotettiin pienentämällä hanketta 3 000 neliömetrillä. Viisikerroksinen uudisrakennus kutistui nelikerroksiseksi, minkä lisäksi osa yhden hengen huoneista muutettiin kahden hengen huoneiksi. Uudisosan kerroskorkeutta pudotettiin alkuperäistä pienemmäksi.

Sairaanhoitopiirin uusi johtaja Matti Bergendahl on käynyt suunnitelmia läpi kevään ja kesän aikana. Hänen mukaansa projektin jakaminen kuuteen osaan, joista osa on purku-urakoita, pitää sisällään teknisiä ja taloudellisia riskejä. Koko aikataulu on hänestä kireä.

Uudisrakennuksen matala kerroskorkeus aiheuttaisi myös hankaluuksia, koska tilaan voi olla vaikea saada mahtumaan sairaalan vaatimaa tekniikkaa. Ongelma johtuu siitä, ettei sairaalan toiminnallisen suunnitelman teossa ole ollut mukana esimerkiksi rakenne- tai LVIS-suunnittelijoita.

– Kokonaisuutena voidaan todeta, että hanke ei näistä syistä tunnu tällaisena toteuttamiskelpoiselta, Bergendahl toteaa. Hänen mielestään Salon sairaalaan kannattaisi rakentaa isompi uudisrakennus riittävällä kerroskorkeudella ja purkaa vanhemmat rakennusosat peruskorjauksen sijasta.

Sairaanhoitopiirin hallituksen salolaisjäsen Ulla Huittinen (kesk.) pitää asian saamaa käännettä harmillisena. Hän muistuttaa, että sairaalaa on suunniteltu jo moneen kertaan, ja hanketta on lykätty.

– Minä uskon siihen, että sairaala toteutuu. Pakkohan siihen on luottaa: päätökset ovat olemassa, ja niiden mukaan pitää elää. Bergendahl sanoi meille myös kokouksessa, että tätä viedään aikataulussaan eteenpäin, eikä hanketta peruuteta, Huittinen kertoo.

Hänen mukaansa salolaisten kannalta on hyvä, jos sairaalasta rakennetaan kerralla hyvä. Sairaanhoitopiirillä ei Huittisen mukaan ole varaa jäädä yhden suuren sairaalan varaan.

– Ajatus on, että poliklininen toiminta jopa laajenee Salossa ja tiettyjä leikkauksia keskitetään Saloon. Perustavoite ei ole kadonnut mihinkään. Koronapandemia ja poikkeustilanne ovat osoittaneet, että piirin on liian riskialtista jäädä vain yhden kortin varaan.

– Kovasti ihmettelen. Sitä on nyt pariin, kolmeen kertaan suunniteltu, ja aina ollut erinomaisia suunnitelmia, hallituksen toinen salolaisjäsen Simo Paassilta (sd.) sanoo.

Lohdullista Paassillan mukaan on, että uudesta suunnittelukierroksesta huolimatta hanke on luvattu toteuttaa aikataulussa ja sovitulla hinnalla. Hän vakuuttaa, ettei usko sairaalan peruskorjaukseen horju.

– Minusta Salon sairaala on strategisesti niin merkittävä osa sairaanhoitopiirin toimintaa, että uskon vilpittömästi hankkeen toteutumiseen. Uskon toteuttamiseksi joudutaan kyllä tekemään työtä Salossa.

Salon vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila näkee uudessa suunnittelukierroksessa hyvääkin.

– Näen suunnitellut muutokset hyvinä. Uudisrakentamista on enemmän kuin vanhan korjaamista. Vanhan korjaaminen on aina hankalaa, ja siinä voi tulla yllätyksiä. Uudessa suunnitelmassa huonekorkeuskin on riittävä sairaalatiloille. Uusi suunnittelu viivyttää alkua, mutta tavoite on pysyä aikataulussa ja kustannusarviossa.

Mattila vakuuttaa myös, että Salon sairaalan peruskorjaus toteutuu.

– Varsinais-Suomi on niin iso alue, että tälle on tarvetta jatkossakin. En jaksa millään uskoa siihen, että sote-uudistuksen jälkeen ainoa sairaalapalveluja antava yksikkö olisi Turussa. Salon sairaalaa tarvitaan, hän perustelee.