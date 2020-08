Salon seudun ammattiopistolla juhli vajaat 100 valmistunutta

– Minulla on ilo toivottaa teidät vihdoin tervetulleiksi Salon seudun ammattiopiston valmistujaisjuhlaan, lausui ammattiopiston rehtori Anne Bragge perjantaina avatessaan poikkeuksellisen valmistujaisjuhlan, joka jäi varmasti kaikkien osanottajien mieliin.

Koronaepidemia peruutti keväällä kaikki tilaisuudet, ja ammattiin valmistuneet joutuivat odottamaan juhliaan syksyyn asti. Nyt oli viimein se päivä.

– Halusimme järjestää tämän tilaisuuden, koska valmistujaisjuhla on ammatillisen tutkinnon suorittaneille ihan yhtä tärkeä asia kuin ylioppilaaksi valmistuneille, vaikka mediassa ylioppilasjuhlat ovatkin enemmän esillä, Bragge toteaa.

Salon seudun ammattiopistossa sai kuluneen lukuvuoden aikana opintonsa päätökseen 736 opiskelijaa. Valmistujaisjuhla oli perinteiseen tapaan suunnattu perustutkinnon suorittaneille, ja se järjestettiin ammattiopiston liikuntasalissa, jossa oli järjestetty istumapaikat 320:lle hengelle.

Koronavirukseen liittyvät turvallisuusohjeet oli huomioitu, ja tuolit oli aseteltu 2–4 kappaleen ryhmiin. Valmistuneille oli valmiiksi nimikoidut paikat, ja opiskelijoiden läheiset saivat valita paikkansa salin takaosasta. Tarkoituksena oli, että kunkin opiskelijan läheiset istuvat lähekkäin ja seuraavaan seurueeseen on turvaväli.

Valittavia tuoleja oli reilusti, sillä osanottajia oli juhlassa vain runsaat 260, josta vajaat 100 oli valmistuneita opiskelijoita. Yleensä ammattiopiston valmistujaisjuhlaan osallistuu 300–400 valmistunutta.

Juhlaan osallistujien toivottiin käyttävän käsihuuhdetta, ja lisäksi osallistujille oli tarjolla maskeja. Maskeja käyttivät kuitenkin harvat.

Juhla myös kuvattiin, ja sitä oli mahdollisuus seurata virtuaalisesti.

Anne Bragge totesi tervehdyssanoissaan, että juhlan aikataulumuutos ei millään tavalla himmennä valmistuneiden opiskelijoiden saavutuksia.

Kevät oli kaikille opiskelijoille poikkeuksellinen, ja suurin osa opiskelusta tapahtui etänä. Myöskään suunnitellut näytöt työpaikoilla eivät kaikki toteutuneet odotetusti. Opettajat joutuivat keksimään luovia ratkaisuja, jotta tutkinnot saatiin valmiiksi.

– Kyllä tämä muutos on vaatinut opiskelijoilta paljon. Se on vaatinut uudenlaisia opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta, Bragge korosti.

– Mutta kriisistä on selvitty. Siitä kiitos henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Braggen jälkeen ohjelmassa oli Karolina Blomin ja Valtteri Roihan esittämää riehakasta improvisaatioteatteria, joka sai yleisön nauramaan.

Juhlapuheen piti Salon seudun ammattiopiston entinen oppilas, ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja yritysasiantuntija Henna Kyyrä.

Kyyrä aloitti opintonsa Salon seudun ammattiopistossa vuonna 2002. Sen jälkeen hän on opiskellut restonomiksi, ja viimeiset 13 vuotta hän on tehnyt asiantuntijatyötä. Sittemmin hän aloitti vielä opettajan opinnot, ja lisäksi hän jatkaa silloin tällöin intohimoaan eli pitopalvelukeikkoja.

– Työn ohella voi edelleen kouluttaa ja kehittää itseään, Kyyrä muistutti ja kannusti juuri valmistuneita.

– Tarttukaa teille tarjoutuviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Juhlassa ei jaettu todistuksia, sillä ne oli toimitettu valmistuneille jo aiemmin. Paikalla olleet opiskelijat kutsuttiin kuitenkin lavalle, ja opettajat ojensivat heille suuret valkoiset ruusut. Tämän jälkeen Naim Panahi piti valmistuneiden puheenvuoron. Hän myönsi, että vuosi on ollut haastava. Kaikille itsenäinen työskentely ei ole helppoa.

– Tämä vuosi on opettanut varmasti meille kaikille jotakin. Se on opettanut ainakin sitkeyttä ja periksiantamattomuutta, hän kiteytti.

Panahi tuli Suomeen vuonna 2015 Afganistanista. Nyt hän on valmistunut lähihoitajaksi. Panahi korosti, miten kiitollinen hän on siitä, että Suomessa kaikilla on mahdollisuus koulutukseen – Afganistanissa niin ei ole.

Panahin puheen jälkeen rehtori onnitteli valmistuneita ja valmistuneet painoivat tutkintolakin päähänsä. Lopuksi kuultiin vielä Olivia Lehtosen musiikkiesitys, jonka jälkeen siirryttiin ruokasaliin, missä oli tarjolla onnittelumaljat ja leivokset.

Maljoja kilistivät ja leivoksia nauttivat muun muassa kokeiksi valmistuneet Iida Loukonen ja Fanni Suontausta.

– Ei tämä kyllä tunnu yhtään samalta, kuin jos juhlat olisi pidetty heti valmistumisen jälkeen, kun tässä on ollut välillä töissäkin, he myönsivät.

– Mutta hyvä kuitenkin, että tämä juhla järjestettiin.

Logistiikka-alalta valmistunut Isabel Laine ja merkonomiksi valmistunut Riku Iivonen eivät olleet juhlien lykkääntymisestä harmissaan.

– Saatiin kuitenkin juhlat, he hymyilivät.