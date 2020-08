Salossa yksi uusi koronatapaus, Suomessa yhdeksän uutta

Salossa on havaittu yksi uusi koronatapaus, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta karttasovelluksesta. Salossa koronatapausten yhteismäärä nousi nyt 55:een.

Varsinais-Suomessa on raportoitu myös toisesta uudesta koronatapauksesta Liedossa.

Suomessa on kaikkiaan 9 uutta koronaan sairastunutta. Maanantaihin mennessä on kerrottu kaikkiaan 8 086 koronatapauksesta. Niistä 2 947 on ollut Helsingissä.

Varsinais-Suomessa tartunnan saaneita on ollut kaikkiaan 488.

SALOSSA uusia koronatapauksia ei todettu viime viikolla lainkaan. Viimeisin uusi koronatartunta on Salossa kirjattu edellisen viikon keskiviikkona. Sitä ennen edellinen positiivinen koronatestitulos todettiin Salossa 16. kesäkuuta.

Suuri osa koronavirustartunnan saaneista Varsinais-Suomessa on nuoria aikuisia, kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri viime viikolla. Valtaosa, noin 70 prosenttia, tartunnoista on johdettavissa ulkomaille. Lisäksi joukossa on perheiden sisäisiä tartuntoja.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on luvannut lisää koronavirustestauskapasiteettia tällä viikolla.

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus Googlen sovelluskauppoihin ladattavaksi tänään aamupäivällä. Myös Applen sovelluskauppaan sen pitäisi tulla tämän päivän aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aiemmin Twitterissä sovelluksen tulevan ladattavaksi kello 14.

Koronavilkku tunnistaa toistensa läheisyydessä olleet puhelinlaitteet ja ilmoittaa altistuneille, jos jollain käyttäjistä todetaan koronavirustartunta. Sovellus ei kuitenkaan kerro mistä, milloin ja keneltä tartunnan olisi voinut saada.

Tietoja henkilöstä tai laitteen sijainnista ei tallenneta, vaan lähekkäin olevat puhelinlaitteet vaihtavat keskenään ainoastaan numerotunnisteita. Sovelluksen käyttäminen vaatii puhelimen bluetooth-yhteyden pitämistä päällä.

Kun sovellusta käyttävä ihminen saa positiivisen koronatestituloksen, hän saa terveydenhuollosta tarkistuskoodin, jonka syöttää sovellukseen. Tämän jälkeen tartunnalle altistuneet henkilöt saavat tiedon asiasta.

Koronavilkun kehitti kilpailutuksen tuloksena teknologiayritys Solita. Taustalla toimivan järjestelmän on toteuttanut Kela.

THL kertoo tänään iltapäivällä sovelluksen toiminnasta ja sen merkityksestä hallituksen hybridistrategiassa.