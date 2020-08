Sanna Backlund kaksoisjohdossa SM-esteillä, salonseutulaiset eivät toistaiseksi hätyyttele kärkisijoja

Marssijärjestys Härmän PowerParkissa järjestettävässä SM-esteratsastuksessa on kisan puolivälissä selvä. Kärjessä on Sanna Backlund, takanaan muu Suomi.

Janakkalalainen Backlund on perjantain jälkeen yksinään kaksoisjohdossa, kun hän pitää kisan kärkipaikkoja hevosillaan Escada ja Elano. Virhepisteitä on Escadan kanssa yksi, Elanon kanssa neljä.

Backlundin mestaruutta ei kuitenkaan kannata kuuluttaa Uskelan kirkossa, sillä kilpailusysteemi säilyttää arvoituksellisuuden loppuun asti. Sunnuntain finaaliin voi lähteä vain yhdellä hevosella.

– En osaa vielä sanoa kumpi niistä lähtee sunnuntaina, kysyn niiltä ehkä lauantaina, kumpi haluaa leikkiä minun kanssani. Saa nähdä valitsenko oikein vai väärin, Backlund kommentoi Ratsastajainliiton tiedotteessa.

Lisäksi tilanne on varsin tasainen. Hallitsevat mestarit Henna Kaaro ja Doctro ovat summanneet toistaiseksi 4,45 virhepistettä, eivätkä kaukana ole muutkaan.

Ville Kulkaksella on pisteitä 5,01, Susanna Granrothilla 6,64 ja perjantain luokkavoittajalla sekä Salo Horse Show’n gp-luokan ykkösellä Emma Tallbergilla 6,70. Yhdestä esteen pudotuksesta rankaistaan neljällä virhepisteellä.

Sunnuntaina ratsastetaan vielä kaksi lähtöä. Salonseutulaiskilpailijat eivät toistaiseksi hätyyttele kärkeä. Salon Ratsastusseuran Antti Linna löytyy sijalta 11, Salo Riding Clubin Elena Merivirta on 18:ntena.

Somerolainen Janna Jensen oli torstain avauslähdössä toinen, mutta perjantai pudotti hänet ja Julie v.d. Verbindingshoeven kokonaistilanteessa 13:nneksi.

Nuorten ratsastajien luokassa Salo Riding Clubin Jasmin Engblom on neljäntenä. Chap-hevosen kanssa on tullut 4,06 virhepistettä – edellä olevan Ida Lindblomin saldo on 4,01. Kärjessä etenevät virheettömällä nollasaldolla Teresita Bremer ja Caral.