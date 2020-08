SDP:lle naisjohto: Niina Malm ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, Sirpa Paatero jatkaa puoluevaltuuston johdossa

SDP:n puheenjohtajaksi sunnuntaina valittu pääministeri Sanna Marin on painottanut pitkin matkaa joukkuehengen merkitystä puolueen johdossa. Hän korostaa, että puheenjohtaja ei yksin päätä, vaan puolueen linja ja henki muodostetaan yhdessä.

Pääministerin tehtävät vievät puheenjohtajan aikaa, ja Marin katsookin, että yhdessä puoluesihteerin ja varapuheenjohtajien kanssa puoluejohto saa vietyä puolueen sanomaa eteenpäin kentällä.

Marin sai uuden joukkueensa kokoon sunnuntaina, ja uusia jäseniä siihen tuli kaksi. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Niina Malm valittiin 1. varapuheenjohtajaksi ja niin ikään ensimmäistä kauttaan kansanedustajana oleva Matias Mäkynen 3. varapuheenjohtajaksi.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi puoluekokous äänesti edellisen kauden 3. varapuheenjohtajan Ville Skinnarin, jota Marin on luonnehtinut luottopakikseen.

Marin kertoo edellisen puoluejohdon joukkuehengen tiivistyneen viime aikojen kriisien seurauksena.

– Me ollaan tiivistytty niiden kriisien ja sattumusten ja aika vaikeidenkin tilanteiden kautta, joita ollaan yhdessä kohdattu, ja minä itse haluan jatkaa sellaista henkeä, joka ollaan saavutettu, hän sanoi tiedotustilaisuudessa puoluekokouksessa.

SDP:n johto on nyt naisten käsissä, varsinkin kun vielä puoluevaltuuston puheenjohtajana toiminut kuntaministeri Sirpa Paatero sai jatkaa. Hänet haastoi ensimmäisen kauden kansanedustaja Aki Lindén.

Asiat riitelevät, eivät ihmiset

Edellinen puheenjohtaja Antti Rinne toivoi lauantaina jäähyväispuheessaan, että SDP hautaa valtapelit tämän puoluekokouksen myötä lopullisesti. Marin uskoo, että tämä onnistuu juuri yhdessä tekemällä, keskustelemalla ja ottamalla ihmisten erilaiset vahvuudet käyttöön.

– Uskon, että ihmiset tuovat omat vahvuutensa, omat persoonansa siihen yhteiseen joukkueeseen, joka täällä puoluekokouksessa muodostetaan. Haluan johtaa puoluetta sillä tavalla, että ne ihmisten vahvuudet tulevat myös käyttöön.

Hänen mukaansa uusi puoluejohto kokoontuu valinnan jälkeen ja käy yhdessä läpi sitä, millaisia odotuksia kullakin on tulevalle kaudelle.

– Sitä kautta pyritään yhdessä löytämään se tapa toimia.

Marinin rinnalla tuttuna puoluesihteerinä jatkaa Antton Rönnholm, jolla on on ollut iso merkitys yhteen hitsautumisessa.

– Varmasti kaikkina aikoina puolueissa ja erilaisissa järjestöissä on ihmisiä, jotka viihtyvät paremmin keskenään ja toiset ovat enemmän toistensa seurassa. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta nimenomaan se periaate, josta Antti Rinne puhui, että annetaan asioiden riidellä, mutta ei riidellä ihmisinä keskenään, niin siitähän se elävä kansanliike on tehty. Tässä minusta olemme hyvällä tiellä, ja tällä tavalla aiotaan jatkaa, Rönnholm sanoi.

Marin sanoi myös tuottavansa pettymyksen siinä, että hänellä ei ole suunnitelmissa tehdä mitään radikaalia muutosta Rinteen kauteen.

– Mitään suurta mullistusta ja muutosta ei minun näkemykseni mukaan ole tarpeen tehdä, vaan jatkaa sitä tulevaisuusorientoitunutta, rohkeaa, visionääristä tavoitteen asettelua, jota puolue on kyennyt tekemään ja jonka ansiosta olemme myös vaaleissa pärjänneet.

Kuntavaalien siirtämistä pohditaan, jos tarpeen

Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, joudutaanko kuntavaaleja siirtämään koronaepidemian takia. Hänen mukaansa kuntavaalien ajankohtaa voidaan hallituksessa pohtia, jos tautitilanne näyttää pahenevan merkittävästi globaalisti ja Suomessa, mutta vielä asiasta ei ole keskusteltu.

– Varmasti nyt syksykin näyttää, miten tautitilanne kehittyy, ja ratkaisuja pitää tästäkin näkökulmasta tehdä. Kevääseen on kuitenkin vielä aikaa.

Marin huomautti, että sitäkään ei vielä tiedetä, onko siinä vaiheessa olemassa toimiva ja turvallinen rokote.

– Tämä tietenkin vaikuttaa hyvin paljon siihen, millä tavalla yhteiskunnassa voidaan asioita järjestää ja millä tavalla voimme toimia.

Kuntavaalit on määrä järjestää ensi huhtikuussa.

Pääministerin rooli ensisijainen

Marin sanoi tilaisuudessa, että hänen työnsä pääministerinä on ensisijaista ja puheenjohtajana toimimiselle jää väistämättä vähemmän aikaa.

– Suomalaisten asioiden hoitaminen ja hallituksen johtaminen on pääministerin keskeisin tehtävä ja rooli. On väistämättäkin selvää, että puolueen puheenjohtajalle puheenjohtajan työhön jää vähemmän aikaa kuin silloin, jos ei tällaisessa vastuullisessa tehtävässä toimisi.

Hän ei kuitenkaan usko, että SDP:lle on haittaa siitä, että se on pääministeripuolue.

Marin painotti myös rohkeutta asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Sitä, millaista linjaa SDP Marinin kaudella toteuttaa, uusi puheenjohtaja aikoo avata linjapuheessaan maanantaina.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu

STT

Kuvat: