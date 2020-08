Osa-aikatyökykyiset töihin, mielenterveysongelmiin helpotusta – näin SDP:n varapuheenjohtajat lisäisivät työllisyyttä

SDP:n vastavalituilta varapuheenjohtajilta ja puoluevaltuuston puheenjohtajalta kysyttiin näkemystä työllisyyskeinoista puoluekokouksessa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi noussut kansanedustaja Niina Malm nosti esille osa-aikatyökykyisten työllistämisen. Hän arvioi, että tällä keinolla voitaisiin saada 10 000 uutta työpaikkaa.

Heitä pyydettiin listaamaan yksi työllistämiskeino ja arvioimaan, kuinka monta työpaikkaa sillä syntyy.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero nosti esille maksuttoman varhaiskasvatuksen. Sillä voitaisiin saada hänen mukaansa ”aika monta tuhatta” työpaikkaa.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri ja 2. varapuheenjohtaja Ville Skinnari sekä 3. varapuheenjohtajaksi noussut kansanedustaja Matias Mäkynen muistuttivat, että kaikkein tärkeintä on se, mitä vientimarkkinoilla tapahtuu.

– Silloin me puhumme niistä nyt lomautetuista, yli sadastatuhannesta ihmisestä, että he eivät tule irtisanotuiksi, Skinnari sanoi.

Työvoiman tarjonnan kasvattamiseksi Skinnari nosti oppivelvollisuusiän laajentamisen sekä oppisopimuskoulutuksen tekemisen uudella tavalla.

Mäkynen halusi kiinnittää huomiota mielenterveysongelmiin ja niistä yhteiskunnalle aiheutuvaan hintalappuun.

– Jos onnistuisimme poistamaan edes yhden kolmasosan tästä suuresta pahoinvoinnista, jota meidän nuorisossa ja työtä tekevässä väestössä on, silloin puhuttaisiin miljardiluokan säästöistä.

Malm, 38, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Imatralta. Hän on toiminut pääluottamusmiehenä Ovakon terästehtaalla ja toimii Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Myös Mäkynen, 29, on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on kotoisin Vaasasta. Hän on Pohjanmaan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. Mäkynen nousi kansanedustajaksi, kun Jutta Urpilainen siirtyi joulukuussa Euroopan komissioon.

Skinnari, 46, on kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri ja toiminut jo aiemmin varapuheenjohtajistossa. Hän on toisen kauden kansanedustaja Lahdesta.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi olivat myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustaja Aki Lindén sekä eduskunnan ulkopuolelta kisaan lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana valittiin jatkamaan kuntaministeri Sirpa Paatero. Lindén haastoi myös hänet.

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: