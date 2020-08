Skopjesta Turkuun eilen saapuneella lennolla todettiin 17 koronatartuntaa

Tiistaina Turkuun Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuneen lennon matkustajista 17:llä on todettu koronavirustartunta, kertoo Turun kaupunki.

Koneen 127 matkustajasta testattiin yhteensä 113. Kaikki matkustajat asetettiin karanteeniin Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Skopjesta Turkuun saapuvilla lennoilla on aiemmin todettu tartuntoja 8.8., 11.8. ja 15.8. Yhteensä Skopjen-lennoilla on todettu 60 tartuntaa. Skopjesta saapuneilla todetut koronatartunnat ilmestyvät THL:n rekistereihin ainakin toistaiseksi viiveellä.

Suomalaisviranomaiset ovat luokitelleet Pohjois-Makedonian korkean riskin maaksi koronatilanteen takia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan lennot Skopjesta ollaan keskeyttämässä elokuun 29. päivään mennessä. Päätöksen asiasta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

STT

