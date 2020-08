STM:n Varhila: Kasvomaskisuositus tulee, jos koronatilanne huononee

Suomalaisille annetaan kohdennettu kasvomaskien käyttösuositus, jos koronatilanne huononee, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Varhilan mukaan kasvomaskien käyttösuositus on nivottu STM:n kolmivaiheiseen tiekarttaan koronaepidemian leviämisestä. Tällä hetkellä Suomessa eletään Varhilan mukaan koronan suhteen suvantovaihetta eli ollaan tiekartan ykkösvaiheessa.

– Aivan varmasti kakkos- ja kolmosvaiheessa, mikäli tauti leviää, nämä tulevat erittäin kohdennetusti käyttöön, Varhila sanoi.

Varhilan mukaan kasvomaskien käyttöpakolle ei ole Suomessa säädöspohjaa.

Varhila kiittelee sitä, että suomalaiset ovat noudattaneet viranomaisten suosituksia hyvin. Sen vuoksi koronanepidemian torjunta onnistui Suomessa keväällä verrattain hyvin.

Varhilan mukaan koronatartuntojen testauskapasiteettia pitää nostaa nykyisestä noin 13 000-15 000 päivittäisestä testistä noin 20 000 testiin päivässä. Jos korona lähtee leviämään nopeammin, testauskapasiteetti pitää nostaa Varhilan mukaan 25 000:een.

Varhilan mukaan pääsuunnat, joista Suomeen tulee tartuntoja, ovat Balkanin maat ja Ruotsi. Valtioneuvosto keskustelee tänään mahdollisista lisärajoitteista matkustamisen suhteen.

– Maailman tautitilanne on tällä hetkellä sen tyyppinen, että tuskin on odotettavissa löyhennyksiä, Varhila sanoi STM:n tiedotustilaisuudessa.

”Ei paljon tartuntoja ravintoloista”

Varhilan mukaan kesän aikana ulkomailla matkailleiden perheiden lasten pitäisi pidättäytyä koulussa käymiseltä karanteeniaikana, jotta tartunnat eivät lähde leviämään kouluissa niiden toiminnan jälleen alettua.

Myös etätöiden tekoa pitäisi Varhilan mukaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan, jotta sosiaalisten kontaktien määrä vähenisi.

Varhilan mukaan STM:ssä pohditaan sitä, pitäisikö ravintoloita koskevia rajoituksia tiukentaa. Varhilan mukaan ravintolat saavat tällä hetkellä toimia varsin vapaasti.

– Tämä pohdinta on tehtävä hyvin tarkkaan ja selvitettävä, kuinka paljon mahdollisia tartuntoja on tullut yökerhoista ja ravintoloista. Tällä hetkellä näyttäisi, että niitä ei kovin paljon ole, Varhila sanoi.

Myös suurten yleisötilaisuuksien järjestämisen vapauttamista seurataan STM:ssä.

– Mikäli sekä järjestäjät että yleisö käyttäytyvät esimerkillisesti ja turvallisesti hyvää hygieniaa noudattaen, niin niiden järjestäminen on mahdollista, mutta toki tätä pitää erityisesti tarkkailla.

STT

Kuvat: