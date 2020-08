Suomen luonnon päivänä yövytään ulkona ja syödään sieniä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2013 alkaen, ja päivää koordinoi tänä vuonna Metsähallitus. Päivä on myös suositeltu liputuspäivä.

Päivän aikana on vuosien saatossa järjestetty muun muassa pönttötalkoilua, metsäravintoloita ja nakupatikoita.

Suomen Latu järjestää tänään myös Nuku yö ulkona -kampanjan, joka kannustaa ihmisiä viettämään yönsä ulkona. Suomen Latu pyörittää niin kutsuttuja Metsähotelleja kolmella paikkakunnalla, minkä lisäksi eri puolilla maata on kymmeniä pienempiä tapahtumia.

Samalle päivälle osuus myös Marttaliiton valtakunnallinen sienipäivä, jota on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1994. Sienipäivän tapahtumia järjestävät sekä marttapiirit että yksittäiset marttayhdistykset. Paikkakunnilla, joilta löytyy sieniä, pystytetään sieninäyttely.

Kuluva viikko on myös ollut Viherympäristöliiton, Maa- ja kotitalousnaisten sekä Luonnonvarakeskuksen järjestämä puunhalauksen teemaviikko. Teemaviikon tavoitteena on kannustaa ihmisiä osoittamaan arvostusta lähiympäristöään kohtaan puita halaamalla.

STT

Kuvat: