Suomessa 10 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 10 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 453.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten lukumäärän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tautiin liittyviä kuolemia on viime perjantaihin mennessä raportoitu Suomessa 329. Sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä, eikä heistä yksikään ole tehohoidossa.

STT

