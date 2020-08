Suomessa 11 uutta koronavirustartuntaa – Pirkanmaan nollaputki katkesi

Suomessa on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 443.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten lukumäärän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tautiin liittyviä kuolemia on viime perjantaihin mennessä raportoitu Suomessa 329. Sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä, eikä heistä yksikään ole tehohoidossa.

Pirkanmaalla ensimmäinen tartunta kolmeen viikkoon

Pirkanmaalla on todettu yksi uusi koronavirustartunta ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon, Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo Twitterissä.

Tartunta on Taysin mukaan saatu ulkomailta. Jäljityksen perusteella henkilö ei ole altistanut muita ihmisiä enää Suomeen saavuttuaan.

Osa Taysissa tällä viikolla testatuista ihmisistä on joutunut odottamaan testitulostaan useamman päivän laboratorion teknisen ongelman vuoksi. Analytiikka toimii Taysin mukaan jälleen normaalisti.

Edellisen kerran Pirkanmaalla todettiin uusi koronatartunta 11. heinäkuuta.

STT

