Suomessa 14 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon tartuntamäärät lähes kaksinkertaistuneet

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on todettu 145 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 336. Edeltävän kahden viikon aikana vastaava luku oli 191.

Viimeisen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 189.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Sairaalahoidossa oli Suomessa perjantaina 11 ihmistä, joista kukaan ei tarvinnut tehohoitoa.

Parantuneita arvioidaan olevan jo noin 7 100

Eniten tartuntoja on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntoja on todettu tähän mennessä 5 746.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin sunnuntaina yksi uusi tartunta Raahen kunnassa. Kalevan mukaan raahelaisen Keskuskoulun opettaja altisti kymmeniä ja raahelainen ravintolayrittäjä satoja ihmisiä koronavirustartunnalle kuluneella viikolla.

Raahelainen baariyrittäjä sai Raahen Seudun mukaan koronavirukseen viittaavia oireita tiistaina ja meni testeihin keskiviikkona.

Yrittäjä palasi oireettomana töihin perjantaina, mutta sai tiedon koronavirustartunnasta vasta töihin paluunsa jälkeen lauantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n mukaan nyt 158 tartuntaa. Sunnuntaina alueella raportoitiin vain yksi uusi tartunta.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa tähän mennessä raportoitu THL:n mukaan 7 920. Näistä parantuneita arvioidaan olevan noin 7 100 eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. THL:n arvio parantuneiden määrästä perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu tähän mennessä 334.

