Suomessa todettiin 35 uutta koronavirustartuntaa – Saksassa suurin tartuntojen määrä sitten huhtikuun

Suomessa raportoitiin lauantaina 35 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 338, kun sitä edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 180.

Tartuntojen määrä kahden viikon seurantajaksolla on siten kasvanut 158 tartunnalla edellisestä jaksosta. Viimeisen viikon aikana tartuntoja rekisteröitiin THL:n mukaan 186 kappaletta.

Sairaalahoidossa oli Suomessa perjantaina 11 ihmistä, joista kukaan ei tarvinnut tehohoitoa.

THL raportoi sairaalahoidossa olevien määrän ja koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Euroopan tilanne huononemassa

Tartuntojen määrä on noususuunnassa myös muualla. Saksassa raportoitiin lauantaina 2 034 uutta tartuntaa, mikä on maan korkein lukema sitten huhtikuun.

Tilanne on huolestuttava myös Venäjällä, missä lauantain virallinen uusien tartuntojen määrä oli Moscow Timesin mukaan 4 921. Tartunnan saaneiden venäläisten määrä lähestyy miljoonaa. Lauantain kokonaislukema oli 951 897.

Suhteessa väkilukuun Ruotsi on ollut pitkään omassa sarjassaan. Maan tuorein tartuntaluku on perjantailta, jolloin uusia tartuntoja varmistui 258.

Kuvaavaa on, ettei ruotsalaismedia raportoi juurikaan päivittäisiä tartuntamääriä, vaan keskittyy tautiin kuolleiden määrään. Perjantaihin mennessä 86 068 ruotsalaista oli saanut tartunnan. Heistä 5 810 oli kuollut.

Ruotsissa tautiin kuolleiden määrä on siten samassa mittaluokassa kuin Suomessa tartunnan saaneiden määrä. Tartuntoja maassa on yli kymmenen kertaa Suomea enemmän.

Suomen naapurimaista tilanne on parempi Virossa ja Norjassa. Virossa raportoitiin perjantaina 21 uutta tartuntaa, Norjassa 78.

Molempien tartuntamäärä ylittää kuitenkin Suomen hallituksen matkustusrajoituksille määrittämän raja-arvon, joka on kahdeksan tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Samoin on Ruotsin, Venäjän ja Saksan tapauksissa.

Euroopassa ei juuri ole jäljellä rajan alittavia maita. Suomen lisäksi siihen pääsevät tällä hetkellä vain Latvia, Unkari ja pikkuruinen Vatikaanivaltio.

STT

