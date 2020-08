Suomessa on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 23 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu 74 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 342 kappaletta, kun edeltävien kahden viikon aikana luku oli 268.

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia. Tautiin liittyviä kuolemia on yhteensä raportoitu 335.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 11 ihmistä, joista yksi on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut kuudella potilaalla verrattuna keskiviikon tietoihin.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 171, joka on sama määrä kuin aiempana seitsemän vuorokauden ajanjaksona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

STT

Kuvat: