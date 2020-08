Suomessa on todettu yksi uusi koronakuolema ja 18 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus, kertoi THL maanantaina. Sairaalahoidossa on 12 ihmistä, joista yksi tehohoidossa.

Suomessa raportoitiin maanantaina 18 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on todettu 134 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu 337, kun edeltävän kahden viikon aikana luku oli 203.

Viimeisen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 186.

Skopjesta saapuneista kahden tuloksia odotetaan vielä

Turun kaupungin mukaan Pohjois-Makedonian Skopjesta lauantaina Turkuun saapuneen lennon matkustajista kahdella henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Wizz Airin lauantaisella lennolla Turkuun piti Turun kaupungin mukaan saapua noin 170 matkustajaa, mutta saapuikin lopulta vain 86 matkustajaa. Näistä 61 matkustajalle tehtiin koronavirustesti.

Testistä kieltäytyi 25 matkustajaa.

Testatuista kahden matkustajan testin tulokset eivät ole vielä tulleet, Turun kaupunki kertoo. Positiivisen tuloksen saaneet matkustajat eivät ole kaupungin mukaan Varsinais-Suomesta.

Kaikki Turkuun saapuneet lentomatkustajat on asetettu Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkärin päätöksellä tartuntalain mukaiseen karanteeniin.

Helsingin Kontulan seniorikeskuksessa todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa

Helsingin Kontulan seniorikeskuksessa on todettu yhteensä seitsemän koronavirustartuntaa, Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina. Tartunnan saaneet ovat keskuksen asukkaita. Henkilökunnalla ei ole todettu koronatartuntoja.

Seniorikodissa todettiin 18. elokuuta yhdellä asukkaalla koronavirus, minkä jälkeen kaikille ryhmäkodin asukkaille ja työntekijöille tehtiin koronavirustesti samana päivänä.

Ryhmäkodin 17 altistuneesta asukkaasta kuudella todettiin tartunta.

Taudille altistuneet asetettiin heti ensimmäisen tapauksen löydyttyä kahden viikon karanteeniin ja heidän vointiaan seurataan jatkuvasti, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi pohtii tiedotteen mukaan, onko ikääntyneiden palveluissa tarvetta kiristää rajoitustoimia. Ryhmäkoti on toistaiseksi kieltänyt vierailut.

Ilmo Ilkka, Aino Salmi

STT

