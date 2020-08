Maanantaina yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema – Kainuun tartuntarypäs kasvaa, Jyväskylässä jopa kaksisataa joutumassa karanteeniin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi tänään yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Viruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Suomessa 336 ihmistä.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan nyt kymmenen ihmistä, joista yksi tarvitsee tehohoitoa. Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin Suomessa tänään yhdeksän, THL kertoi. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 086.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 334, mikä on 48 enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla.

THL:n Solitalta tilaama Koronavilkku-sovellus tuli tänään aamupäivällä ladattavaksi sovelluskauppoihin. Sovelluksen tarkoitus on havaita mahdolliset altistumiset hyödyntämällä puhelinten bluetooth-yhteyttä.

Kainuun koronaryppään tartuntamäärät kasvavat

Kainuun koronavirusryppäässä todettujen tartuntojen määrä on kasvanut jälleen eilisestä. Kainuun sote tiedottaa, että tartuntoja on todettu alueella yhteensä 18. Altistuneita arvioidaan tällä hetkellä olevan yhteensä 150-160.

Kainuun sote tiedottaa, että sen vanhuspalvelujen hoitokoteihin ja -yksiköihin on asetettu tästä päivästä eteenpäin toistaiseksi voimassa oleva vierailukielto. Se koskee myös Kuhmon terveyskeskussairaalan vuodeosastoa ja kehitysvammayksiköitä.

Kainuun soten pandemiapäällikkönä työskentelevä Olli-Pekka Koukkari kertoo STT:lle, että alueen koronavirusvyyhtiä on selvitetty koko viikonlopun yli. Kaikki altistuneet on tavoitettu.

– Perjantaiaamusta saakka, kun kaikki alkoi valjeta, olemme aamusta iltaan selvittäneet tilannetta. Öisin emme ole soitelleet ihmisille, vaikka töissä työntekijöitämme onkin ollut.

Tartunnan saaneista 16 on Kuhmosta, yksi Sotkamosta ja yksi Kajaanista. Maanantaiaamuna annettujen tietojen mukaan ensimmäiset 16 tartunnan saanutta ovat aikuisia ja heidän keski-ikänsä on alle 30 vuotta.

Pääosa altistumisista on todettu Kuhmon alueella. Myös kunnassa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä on todettu altistumisia. Yksikkö tarjoaa apua ja asumispalveluja aikuisikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Se on asetettu karanteeniyksiköksi, jolle on asetettu ulkopuolisten ehdoton vierailukielto.

Jyväskylässä jopa kaksisataa joutumassa karanteeniin

Jyväskylässä on todettu maanantaina kahdeksan uutta koronatartuntaa, kertoo Keskisuomalainen.

Tartuntojen vuoksi jopa kaksisataa ihmistä aiotaan asettaa karanteeniin joukkoaltistumisen vuoksi. Tartuntojen syynä ovat yksityisten ihmisten järjestämät tapahtumat, joissa on tapahtunut joukkoaltistumisia.

Lehden tietojen mukaan osa altistuneista on jo asetettu karanteeniin, mutta kaikkia ei ole vielä tavoitettu.

THL:n ylläpitämien tartuntatilastojen mukaan Keski-Suomen 166 tartunnasta 130 on todettu Jyväskylässä. Uudet tartunnat eivät vielä näy THL:n tilastoissa.

