Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 805.

THL on ilmoittanut, että ulkomailta saapuneiden henkilöiden tartunnat kirjautuvat rekisteriin viiveellä. Päivittäisissä tartuntaluvuissa voi siis olla mukana aiemmin Suomeen saapuneita henkilöitä.

THL kertoo mahdolliset koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien määrän myöhemmin tänään.

