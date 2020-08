Valko-Venäjä vahvisti mielenosoittajan kuoleman – Suomi tukee EU:n kohdennettujen henkilöpakotteiden asettamista

Valko-Venäjän terveysministeriön mukaan opposition mielenosoituksiin osallistunut 43-vuotias mies kuoli tänään sairaalassa. Miehen tyttären mukaan poliisi ampui hänen isäänsä päähän mielenosoituksessa Brestissä 11. elokuuta eli päivä maan vilpillisten presidentinvaalien jälkeen.

Poliisi on aiemmin myöntänyt avanneensa tulen mielenosoittajia vastaan ja haavoittaneensa yhtä ihmistä.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat vahvistaneet tätä ennen ainakin yhden muun mielenosoittajan kuoleman.

”Suomi korostaa väkivallasta ja voimatoimista pidättäytymistä”

Suomi tukee EU:n kohdennettujen henkilöpakotteiden asettamista Valko-Venäjällä, kertoo valtioneuvosto tiedotteessa. Samalla peräänkuulutetaan myös Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman median tukemista.

Valko-Venäjän tilannetta käsiteltiin tänään tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (tp-utva) käymissä keskusteluissa.

Tp-utvan mukaan myös vuoropuhelu Valko-Venäjän hallinnon edustajien suuntaan on syytä pitää avoimena.

Lisäksi Suomi tukee tp-utvan mukaan ehdotettuja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin toimenpiteitä. Näihin lukeutuu muun muassa Etyjin valtuuskunnan mahdollinen vierailu Valko-Venäjällä.

Tp-utva on jo aiemmin ilmaissut näkemyksensä, etteivät Valko-Venäjän tuoreet presidentinvaalit olleet vapaat ja oikeudenmukaiset. Samaa mieltä on ollut myös EU. Vaaleissa ei myöskään noudatettu tp-utvan mukaan demokratian ja oikeusvaltion normeja.

– Suomi korostaa väkivallasta ja voimatoimista pidättäytymistä, poliittisten vankien vapauttamista sekä kansallista vuoropuhelua tilanteen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. Valko-Venäjän ja sen kansalaisten omaa tahtoa sekä perusoikeuksia on kunnioitettava, keskiviikkoisessa tiedotteessa kerrotaan.

EU: vaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja kehottaa EU-johtajia jättämään hyväksymättä reilun viikon takaisen presidentinvaalituloksen. EU-johtajat kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokoukseen Valko-Venäjän kriisin vuoksi.

Tihanovskaja peräänkuulutti Eurooppa-neuvostolle osoitetussa videoviestissään, ettei neuvosto tunnustaisi Valko-Venäjällä käytyjä ”vilpillisiä vaaleja”. Hän arvioi videolla myös, että maata 26 vuotta itsevaltaisin ottein hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko on menettänyt kaiken legitimiteetin kansakuntansa ja maailman silmissä.

Lukashenko väitti voittaneensa toissa viikonloppuna pidetyt vaalit 80 prosentin ääniosuudella.

Tänään järjestettävä EU-johtajien kokous pidetään videolinkin välityksellä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kokouksessa EU-johtajien on määrä keskustella rauhanomaisen demokratiakehityksen tukemisesta Valko-Venäjällä. EU on tuominnut vaalivilpin ja hallinnon harjoittaman väkivallan kansalaisia kohtaan sekä vaatinut vangittujen mielenosoittajien vapauttamista heti.

EU:n ulkoministerit päättivät viime viikolla pidetyssä videokokouksessaan valmistella pakotteita väkivallasta, mielenosoitusten tukahduttamisesta ja vaalitulosten väärentämisestä vastuussa olevia kohtaan.

Venäläisten kerrotaan pyörittävän valtiontelevisiota

Euroopan johtajat soittelivat jo tiistaina vuorotellen Venäjän presidentille Vladimir Putinille, jotta tämä kehottaisi Valko-Venäjän johtoa merkitykselliseen vuoropuheluun opposition kanssa. Putin vakuutteli jokaiselle soittelijalle, ettei naapurimaan sisäisiin asioihin puututtaisi tai paikallisia viranomaisia painostettaisi.

Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa on levitetty videota, jonka mukaan Valko-Venäjän valtiontelevision toiminta jatkuisi jälleen, vaikka sadat sen työntekijöistä ovat marssineet tuoreeltaan ulos työpaikaltaan protestoiden maan tilannetta ja muun muassa mediaan kohdistuvaa sensuuria.

Esimerkiksi Buzzfeedin Ukrainaa käsittelevän kirjeenvaihtajan Christopher Millerinjakamalla oppositiomedia Tut.byn videolla paikallinen ohjelmapäällikkö kertoo maahan saapuneen kaksi lentokoneellista venäläisiä tv-ryhmiä, jotka pyörittävät hänen mukaansa nyt valtiontelevision toimintaa.

