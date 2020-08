Suomusjärvi täytti lapsiperheiden toiveet – samalla se yhdisti parhaat ystävät

Kuusi lasta puuhailee täynnä tarmoa terassilla ja aikuisten puheensorina sekoittuu iloon. Anu ja Reima Hirvikorpi sekä Heidi Mikkola ja Mika Toivokoski löysivät 13 vuotta sitten Suomusjärveltä paikan, jonne he halusivat jäädä.

Vuosien aikana molempiin perheisiin on syntynyt kolme lasta. Samalla he ovat juurtuneet Suomusjärvelle.

– Tämä on turvallinen ja ihana pieni paikka, jossa ihmiset tuntevat toinen toisensa. Myös tärkeimmät palvelut löytyy, Heidi Mikkola ja Anu Hirvikorpi sanovat.

Lasten vanhemmille päiväkoti ja koulu ovat asioiden kärjessä.

– Heidiltä ja Mikalta on kouluun 200 metriä ja meiltä 50 metriä. Myös päiväkoti on lähellä, Anu Hirvikorpi huomauttaa.

Kaksi valkotukkaista pientä poikaa istuu valokuvassa vierekkäin sohvalla. Reima Hirvikorpi ja Mika Toivokoski ovat vuonna 1984 otetussa kuvassa kolmevuotiaita.

– Kolmevuotiaana menin jo pellon poikki Toivokoskelle katsomaan Mikaa ja hänen veljeään Markoa, Hirvikorpi kertoo.

– Jos Reima ei ollut meillä, me olimme Hirvikorvella, Toivokoski jatkaa.

Poikien kotien välissä oli kunnan ja läänin raja, mutta matkaa oli pellon kautta vain muutama sata metriä. Hirvikorvet asuivat Somerniemellä Someron puolella ja Toivokosket Leppäkorvessa Nummi-Pusulan puolella.

– Rakensimme majoja ja kävimme kalassa. Myös kauko-ohjattavat autot olivat kova sana, kaksikko muistelee.

Miesten ystävyys on kestänyt läpi elämän, vaikka matkaakin olisi ollut välissä. Osin sattumien kautta he asuvat jälleen kivenheiton päässä toisistaan.

Anu ja Reima Hirvikorpi ostivat Suomusjärveltä tontin kesällä 2007. Talo valmistui seuraavana vuonna.

– Täällä oli todella edullisia tontteja ja sijainti oli hyvä koulua vastapäätä. Myös tuolloin rakenteilla ollut moottoritie vaikutti päätökseen.

Anu Hirvikorpi työskentelee Salossa Ilolansalon palvelupäällikkönä. Reima Hirvikorpi rakentaa työkseen saunoja. Työmaat ovat pääosin Espoossa, Lohjalla ja Vihdissä.

– Moottoritien ansiosta työmatkat menevät sujuvasti ja turvallisesti, he korostavat.

Heidi Mikkola ja Mika Toivokoski ostivat Suomusjärveltä talon marraskuussa 2007.

– Halusimme maalle. Mietimme myös Lohjaa, mutta siellä talot olivat kalliita. Täältä löytyi kiva talo edullisesti.

Mikkola työskentelee lastenhoitajana Sammatin päiväkodissa ja Toivokoski lvi-yrityksen projektipäällikkönä Espoossa.

– Moottoritien myötä 75 kilometrin työmatka sujuu kohtuullisessa ajassa, Toivokoski sanoo.

Kahden perheen yhdessäolo Mikkolan ja Toivokosken terassilla on luontevaa.

– Olemme todella paljon tekemisissä toistemme kanssa. Myös meistä on tullut ystäviä, Heidi Mikkola ja Anu Hirvikorpi kertovat.

Perheisiin on syntynyt lapsia vuorotahtiin. Mikkolan ja Toivokosken lapsista Rasmus on 11-, Evina 9- ja Ellen 2-vuotias. Hirvikorven Eelis on 10, Joona 8 ja Hertta 4 vuotta. Lapset tekevät nyt samoin kuin heidän isänsä pienenä:

– Lapset ovat kulkeneet tosi pienestä toistensa luo kylään. Kun Ellenillä tuli ensimmäisinä päivinä päiväkodissa ikävä, Hertta lohdutti, Heidi Mikkola kertoo.

Ystävyys näkyy monella tavalla:

– Mika oli Reiman bestman, kun meidät vihittiin. Me olemme Evinan kummeja ja Mika ja Heidi ovat Joonan kummeja, Anu Hirvikorpi huomauttaa.

Mika Toivokoski ja Reima Hirvikorpi miettivät omaa ystävyyttään.

– Meillä on ollut aina samat kiinnostuksen kohteet. Toisesta tietää jo etukäteen, mitä tämä ajattelee.

Pikkupoikina he tekivät yhdessä lukuisia majoja. Rakentaminen kiinnostaa edelleen.

– Mika oli rakentamassa meidän taloamme ja minä olin täällä tekemässä terassia. Muutenkin autamme toisiamme remonteissa, Hirvikorpi toteaa.

Työkalujen lainaaminen on arkipäivää, mutta paljon nikkaroidaan myös yhdessä.

– Teimme juuri molempien pihoille samanlaiset puutarhatuolit. Yhdessä tekeminen on sekä hauskempaa että helpompaa, Toivokoski huomauttaa.

Suomusjärvi asuinpaikkana saa perheiltä kehuja.

– Täällä on vireitä yhdistyksiä, joten niin aikuisille kuin lapsille riittää tekemistä. Lasten kautta on myös helppo tutustua muihin, Anu Hirvikorpi kiittää.

Nastolassa kasvanut Heidi Mikkola muistelee, kuinka hän arkaili esikoisen syntymän jälkeen muiden joukkoon lähtemistä.

– Minut melkein haettiin kotoa perhekahvilaan. Kun olin käynyt kerran, odotin jo seuraavaa viikkoa. Nyt täällä on alkamassa iltaperhekahvila.

Koulun kuntosali on naisille tärkeä paikka. Facebookin Suomusjärvellä liikutaan -ryhmän kautta taas pääsee kokeilemaan kaikenlaista liikuntaa kengurukengillä pomppimisesta alkaen.

Miehillä on Erä-Jormat, jossa isät ja lapset retkeilevät yhdessä luonnossa.

– Kävimme ensin kaksin telttailemassa omien lasten kanssa, mutta pikkuhiljaa porukkaan on tullut muita kavereita lapsineen. Nyt meitä on jo parikymmentä, Mika Toivokoski kertoo.

Lapsille löytyy harrastuksia Suomusjärveltä tai 20 minuutin ajomatkan päästä Salosta, mutta he keksivät tekemistä myös itse. Ratsastusta harrastava Evina suunnittelee parhaillaan kotona pidettävää keppihevosleiriä.

– Kaverit ovat yötä ja pidämme kepparikisat.

Yksi toive vanhemmilla on Salon kaupungin suuntaan:

– Tänne pitäisi saada lisää tontteja. Tuntuu, että kiinnostuneita tulijoita olisi.