Syyskuun alku on tavanomaista lämpimämpi – Lapissa terminen kesä jatkuu normaalia pidempään

Tuleva viikko alkaa epävakaisena, mutta sateet väistyvät tiistaista lähtien ja sää lämpenee sekä poutaistuu. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Hannu Vallan mukaan maanantaina maan etelä- ja keskiosissa sekä Kaakkois-Suomen alueella tulee yleisesti vesisadetta. Sateet ovat kaakossa jatkuvia ja muualla kuuroja. Pohjois-Suomessa sää on poutaista.

– Tiistai näyttää olevan kuitenkin jo pääosin poutapäivä ja lämpötilatkin ovat noususuunnassa. Maan eteläosassa päästään lähemmäs 20 astetta ja Lapissa ehkä viidentoista asteen vaiheille. Keskiviikkona maan eteläosan lähellä on korkeapaineen keskus, mikä tarkoittaa poutaista päivää koko maahan. Lämpötilat nousevat 20 asteen tienoille laajalti eri puolilla maata, Valta sanoo.

Torstaina maan yllä vaikuttaa edelleen korkeapaineen alue, jonka myötä lämpötilat voivat Vallan mukaan nousta jo yli 20 asteen.

– Torstaista näyttää tulevan ajankohtaan nähden varsin lämmin päivä, Valta kertoo.

Poutasäätä riittää viikonloppuun asti

Syyskuun alun säät ovat Vallan mukaan tavanomaista lämpimämpiä, lukuun ottamatta paria lähivuorokautta.

– Keskiviikosta viikonlopun alkuun näyttäisi olevan tavallista lämpimämpää säätä luvassa. Seuraavan viiden vuorokauden keskilämpötila on maan eteläosassa ollut tähän aikaan vuodesta sellaista noin 13-14 astetta ja maan keskivaiheilla ehkä 12 astetta, hän sanoo.

– Etelä-Lapissa keskimääräinen lämpötila on ollut noin kymmenen astetta ja Pohjois-Lapissa noin kahdeksan. Pohjois-Lapissa terminen kesä olisi jo keskimäärin loppumassa. Lähivuorokausien jälkeen säät ovat kolmesta viiteen astetta tavanomaista lämpimämpiä eli Lapissakin keskimääräinen lämpötila on varmaan yli kymmenen astetta, joten terminen kesä jatkuu siellä edelleen, Valta kertoo.

Tulevana viikonloppuna Suomeen saapuu kuitenkin Vallan mukaan todennäköisesti matalapaineen alue, joka voi viilentää päivien lämpötiloja.

– Näyttää siltä, että perjantaina ja lauantaina maan ylle saapuisi lännestä matalapaineen alue. Sää olisi varsin lämmintä, mutta se muuttuisi epävakaiseksi. Sadealueilla päivälämpötilat laskisivat niin, että siellä jäätäisiin alle 20 asteen. Yöt taasen lämpenisivät, kun lämmin etelän ja lännen välinen ilmavirtaus saapuu matalapaineen myötä, Valta sanoo.

Ilmo Ilkka

STT

