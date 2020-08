Syyttäjät haluavat avata uudelleen raiskaustutkinnan näyttelijä Gerard Depardieuta vastaan

Pariisin syyttäjänvirasto kertoi lauantaina, että se haluaa avata uudelleen näyttelijä Gerard Depardieuta koskevan raiskaustutkinnan.

Aiempi raiskaustutkinta näyttelijää vastaan kaatui näytön puutteeseen viime vuonna.

Nuori naisnäyttelijä on syyttänyt Depardieuta raiskauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta. Hänen mukaansa raiskaus tapahtui yhdessä Depardieun Pariisin-asunnoista elokuussa vuonna 2018.

Depardieun asianajaja kieltäytyi kommentoimasta AFP:lle mahdollista uutta raiskaustutkintaa. Depardieu on aiemmin vakuuttanut syyttömyyttään.

71-vuotias Depardieu on Ranskan suurimpia kansainvälisiä tähtiä. Hän on ollut mukana yli 180 elokuvassa.

STT

