Syyttäjät: Trumpin rikostutkinta ei rajoitu vain aikuisviihdetähden hyssyttelyrahoihin – presidentin yritysryppäässä epäillään olleen laajaa ja pitkittynyttä rikollista toimintaa

Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuva rikostutkinta ei rajoitu vain epäilyihin aikuisviihdetähti Stormy Danielsille ja toiselle naiselle maksetuista hyssyttelyrahoista, kertovat rikostutkinnan syyttäjät. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Syyttäjät viittasivat raportteihin, joiden mukaan Trumpin yritysryppäässä Trump Organizationissa olisi ollut laajaa ja pitkittynyttä rikollista toimintaa. Syytösten mukaan mahdollinen rikollinen toiminta ulottuu yli vuosikymmenen taakse.

New Yorkin Timesin mukaan New Yorkin Manhattanin alueen piirisyyttäjän toimisto antoi ymmärtää, että Trumpia ja hänen yritysrypästään olisi tutkittu muun muassa mahdollisten pankki- ja vakuutuspetosten osalta.

”Trumpin valituksessa ei mitään uutta”

Tutkinnan syyttäjät pyysivät maanantaina liittovaltion tuomaria hylkäämään edellä mainituista syistä Trumpin valituksen, jolla pyritään estämään Trumpin verotietojen julkistaminen.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kuukausi sitten, että New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada käyttöönsä Trumpin talous- ja verotiedot hänen kirjanpitoaan hoitavalta konsulttiyritys Mazars USA:lta.

Viime viikolla Trumpin asianajajat jättivät asiasta valituksen, jolla he pyrkivät estämään korkeimman oikeuden päätöksen.

Manhattanin alueen piirisyyttäjän Cyrus Vancen toimiston asianajajien mukaan valituksessa ei ole mitään uutta. Heidän mukaansa asianomistaja ei myöskään ole onnistunut tarjoamaan aiempaa vahvempaa näyttöä siitä, että tutkintaa Trumpin verotietoihin tehtäisiin vilpillisessä mielessä.

Trumpin asianajajien valituksessa tutkintaa sanotaan ylimitoitetuksi. Syyttäjien mukaan Trumpin lakitiimin arvio kuitenkin tukeutuu valheelliseen oletukseen siitä, että tutkinta rajoittuu ainoastaan hyssyttelyrahojen maksuun vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan yhteydessä.

Vuonna 2019 Vancen toimisto kuvaili CNN:n mukaan tutkinnan laajuutta, mutta useita kappaleita oli salattu. Avoimesti aiemmin kirjatussa aineistossa käsiteltiin vain hyssyttelyrahoihin liittyvää osaa tutkinnasta, sillä se oli jo julkista tietoa.

Trump on piilotellut verotietojaan jo vuosia

Trump on vuosia piilotellut verotietojaan, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet. Trump on Richard Nixonin jälkeen ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka ei ole julkistanut verotietojaan.

Tietoja on vaadittu julkisiksi osana tutkintaa väitteistä, joiden mukaan Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen olisi yrittänyt maksaa hiljaiseksi Trumpin kanssa suhteessa olleen Danielsin.

Cohenin on kerrottu järjestelleen rahaa myös Trump-suhteestaan kertoneelle Playboy-malli Karen McDougalille. Trump on kiistänyt suhteet. Väitetyt suhteet sijoittuvat aikaan ennen Trumpin presidenttiyttä.

Cohen sai joulukuussa 2018 tuomion muun muassa kongressille valehtelusta ja veropetoksesta. Hän suorittaa tuomiotaan parhaillaan kotiarestissa Manhattanilla, jonne hänet siirrettiin heinäkuun loppupuolella sen jälkeen, kun hänet ehdittiin palauttaa kertaalleen takaisin vankilaan kotiarestista.

STT

