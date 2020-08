Tartuntatautiasiantuntija Fauci puolustaa Birxin tulkintaa USA:n koronatilanteesta Trumpin hyökkäyksen jälkeen

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci yhtyy hallinnon virustorjuntaryhmän johtajan Deborah Birxin tulkintaan maan koronatilanteesta, kertoo uutiskanava CNN.

Birx sai presidentti Donald Trumpin tulistumaan Twitterissä, kun hän arvioi sunnuntaina, että Yhdysvallat on siirtynyt koronaviruspandemian uuteen vaiheeseen. Birx kertoi viruksen levinneen poikkeuksellisen laajasti.

Faucin mukaan Birx viittasi leviämiseen yhteisöiden sisällä, mitä tapahtuu jossain osavaltioissa. Tilannetta on Faucin mukaan tavallista vaikeampi rajoittaa näissä tapauksissa, koska osa taudinlevittäjistä on oireettomia.

Yhdysvalloissa yli 46 000 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa on kirjattu edellisen vuorokauden ajalta yhteensä 46 321 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä.

Uusia koronaan liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa kirjattiin edellisten 24 tunnin ajalta 532 kappaletta.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten tartuntoja koko maailmassa. Yhteensä maassa on varmistettu yli 4,7 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 155 000 koronakuolemaa.

Uusien tartuntojen määrä on ollut jo kahtena päivänä hieman aiempaa alhaisempi. Viime viikolla uusia tartuntoja oli yli 60 000 viitenä päivänä peräkkäin.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-08-03-20-intl/h_5b6d32b4c95ac8a2b02c12c98b323242

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT