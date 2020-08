Teemu Rannikko jakelee nerokkaita syöttöjä koripalloparketilla vielä yhden kauden ajan – ”Päätös uran jatkosta ei ollut helppo”

Yksi kaikkien aikojen suomalaiskoripalloilijoista Teemu Rannikko on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen Korisliigan Salon Vilppaan kanssa, tiedotti seura nettisivuillaan tiistaina. Vilppaan mukaan pelaajasopimus on 40 vuotta syyskuussa täyttävän Rannikon uran viimeinen.

– Rehellisesti sanottuna en ole hirveästi vielä tulevaa kautta miettinyt. Päätös uran jatkosta ei ollut helppo, mutta nyt kun päätös on tehty, uutta kautta pitää alkaa miettimään enemmän, Rannikko kertoi.

Takamies toipuu parhaillaan tammikuisesta sääriluun murtumasta. Hänet tunnetaan koripallokentillä erityisesti nerokkaista koriin johtavista syötöistään.

– Jalka kestää kohtalaisen hyvin, mutta korista sillä ei vielä pelata. Näin vakavaa loukkaantumista ei uralle ole ennen sattunut ja maltti on valttia, mikäli jalka on tarkoitus saada täyteen kuntoon, Rannikko sanoi.

Rannikkoa on aseteltu jo vuosia koripallovalmentajan saappaisiin, kunhan peliura loppuu. Jatkosuunnitelmiinsa hän ei vielä kuitenkaan ottanut kantaa.

– Nyt keskitytään ainoastaan jalan kuntoon saamiseen ja siihen, että saan pelattua uran viimeisen kauden kunnialla. Sen jälkeen on aikaa pohtia, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Rannikko totesi.

Turun NMKY:n kasvatti Rannikko debytoi Korisliigassa jo 16-vuotiaana kaudella 1996-1997. Rannikko pelasi ulkomailla 13 vuoden ajan 2000-2013. Tämän jälkeen hän siirtyi Joensuun Katajaan, josta edelleen Salon Vilppaaseen. Vilppaassa hänellä alkaa syksyllä neljäs kausi.

Lempinimellä ”Taikuri” tunnettu Rannikko on voittanut kaksi SM-kultaa Katajassa. Lisäksi hänet on arvostettu Korisliigan vuoden pelaajaksi neljästi.

Miesten maajoukkuetta Rannikko edusti 149 kertaa. Hän lopetti pelit Susijengissä vuoden 2017 EM-kisoihin.

https://vilpasvikings.fi/2020/heinakuu/teemu-rannikon-last-dance-varmistui/

STT

Kuvat: