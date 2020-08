Tennispelaaja Emil Ruusuvuori on hävinnyt ATP-kiertueen Masters -turnauksen toisella kierroksella italialaishuippu Matteo Berrettinille.

Berrettini on maailmanlistan kahdeksas, kun Ruusuvuori ylsi maanantaina miesten kaksinpelin maailmanlistan 100. sijalle.

Berrettini vei ottelun erin 6-4, 6-7, 7-5.

Meneillään oleva ATP-turnaus pelataan perinteisesti Cincinnatissa, mutta nyt ottelut järjestetään New Yorkissa.

STT