THL ja STM: Suomen koronatilanne EU:n parhaimmistoa – uusien tartuntojen määrät valtakunnallisesti kohtalaisen vähäisiä

Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ovat valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen vähäisiä, vaikka tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousseet, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottavat.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomen koronavirustilanne on EU:n parhaimmistoa.

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartuntoja Suomeen on tullut useasta eri maasta. Osa uusista tapauksista liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin, mutta kaikkien tartuntojen lähde ei ole tiedossa.

STM:n ja THL:n mukaan kaikkien uusien tapausten tartuntaketjut jäljitetään huolella ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

